Un plombier invente un récupérateur d’eaux grises pour économiser jusqu’à 55 000 l par an

À Melun (77), Sidi Drici est connu comme le loup blanc et pour cause ! Plombier de métier, président de l’association « Melun, Capitale de la Solidarité » et fondateur de l’entreprise Débouche-moi, il consacre sa vie à aider les autres. Ce qui lui a valu de recevoir la médaille de Citoyen Solidaire, amplement méritée. Outre son altruisme, c’est aussi lui qui a inventé un système génial permettant d’alimenter les toilettes avec l’eau de la douche. Une solution simple, abordable (de 600 à 1 200 € selon l’installation), écologique et non brevetée ! Oui, oui, vous avez bien lu. On vous raconte pourquoi cet homme mérite d’être aussi connu que ses 38 lettres envoyées à l’Élysée. Présentation.

Une idée brillante née sous une douche… et dans le cœur

Sidi Drici, je le connais bien : il vit tout près de chez moi, à quelques kilomètres de Réau, mon village, et a déjà aidé quelques familles dans le besoin. Eh oui, entre deux chantiers, il organise des maraudes pour aider les sans-abris, distribue des vivres, ou bricole des inventions pour ceux qui en ont besoin. Et, son récupérateur d’eau grise, il l’a pensé pour tous ceux qui, comme lui, trouvent aberrant de gaspiller 9 litres d’eau potable à chaque chasse d’eau. Son système est adapté aux appartements et ne prend pas plus de place qu’un ballon d’eau chaude. Il se branche directement sous la douche ou la baignoire, collecte l’eau usée filtrée grâce à un filtre à cheveux, la désinfecte avec des pastilles de chlore, puis l’envoie dans la chasse d’eau. Résultat : vous ne tirez plus la chasse avec de l’eau potable, et vous économisez jusqu’à 55 000 litres d’eau par an. On vous en parlait d’ailleurs dans cet article dédié à son invention.

Un système aussi simple qu’efficace et sans appel à un cabinet d’ingénierie

Sidi n’a pas voulu faire breveter son invention, pour que tout le monde puisse librement l’adopter. Il en installe principalement dans un rayon de 30 km autour de Melun, mais son système a déjà conquis des maisons de retraite en Suisse, des particuliers en France, et des milliers de cœurs sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui aiment les chiffres (et qui doutent encore), voici ce que ça donne concrètement :

Utilisation quotidienne moyenne Volume d’eau économisé (par personne) Économie annuelle estimée (€) 4 chasses d’eau/jour (9 L chacune) 36 litres/jour ~ 60 € par an Famille de 4 personnes 144 litres/jour ~ 250 € par an (55 m³/an) Coût de l’eau moyen en France 4,52 € / m³ Source : eaufrance.fr

Un plombier au grand cœur qui préfère la solidarité au profit

Ce qu’on aime chez Sidi, au-delà de son invention, c’est son humanité. On ne compte plus ses engagements : collectes géantes pour l’Ukraine, aides aux familles en difficulté, animations dans les quartiers nord de Melun et tout ça, sans jamais attendre de retour, à part un sourire peut-être ? C’est sans doute pour ça qu’il n’a pas breveté son système. « Si je faisais payer cette invention, ce serait comme faire payer le soleil », dit-il. Une philosophie rare et précieuse.

Depuis quelques années, nous vous parlons souvent de lui dans nos colonnes : dans cet article sur ses 9 litres économisés par chasse, ou celui-ci sur le recyclage des eaux usées à la maison. Et vous, seriez-vous prêt à installer ce récupérateur d’eaux grises chez vous pour économiser l’eau… et saluer le geste de Sidi Drici par la même occasion ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !