Un pompier dévoile une invention pour éteindre rapidement une voiture électrique en feu

Quand on parle de lutter contre un incendie, on imagine la lance à incendie classique, le jet puissant et le pompier en action. Mais, face aux véhicules électriques et à leurs batteries lithium-ion capricieuses, la donne a changé. Après la TTRC dont nous vous parlions dans cet article, je vous présente la Poseidon Nozzle, une invention signée par deux pompiers de Naperville, vendue aux services d’incendie du monde entier. Ce petit bijou de technologie pèse moins de 8 kg, se glisse sous un véhicule et arrose la batterie directement là où ça chauffe littéralement. Avec l’augmentation des ventes de véhicules électriques, les pompiers doivent obligatoirement disposer de nouveaux moyens pour lutter contre les incendies. Et, cette invention fait partie des méthodes d’avenir pour ces interventions. Présentation.

Un nouveau type de feu, un nouveau type de réponse

Les incendies de véhicules électriques ne sont pas des feux ordinaires. Avec des températures pouvant grimper de 1 000 à 3 000 °C et des durées de combustion atteignant 90 minutes, il fallait trouver une solution plus efficace que l’arrosage classique du compartiment moteur. La Poseidon Nozzle agit comme une « douche sous-marine » pour batterie : elle se glisse sous le châssis, se fixe avec quatre mousquetons et diffuse l’eau via 170 petits trous pour un refroidissement uniforme. Et, en prime, elle ne sert pas qu’aux voitures électriques. On peut aussi l’utiliser sur les véhicules thermiques, pour un lavage de châssis ou même pour le refroidissement des réservoirs.

Une invention née du terrain

À l’origine, tout part d’une question pratique : « Comment refroidir la source du feu sans risquer la vie des pompiers ? ». Les inventeurs, Danny Puknaitis et Michael Jost, ont bricolé, testé, soudé et allégé leur prototype jusqu’à obtenir un outil efficace et maniable. La première version pesait une centaine de kilos, mais aujourd’hui, la Poseidon Nozzle est fabriquée en aluminium aéronautique, légère, résistante et prête à l’emploi en quelques secondes. L’autre force de ce dispositif, c’est sa polyvalence. Besoin d’une décontamination express après un feu de structure ? On connecte la buse à un tuyau et hop, douche de campagne pour le matériel et les tenues, limitant l’exposition aux substances cancérigènes.

Tableau comparatif : Poseidon Nozzle vs méthodes classiques

Critère Poseidon Nozzle Méthode classique Temps de déploiement Quelques secondes 1 à 2 minutes ou plus Refroidissement batterie Direct, sous châssis, 170 jets ciblés Indirect, par-dessus ou latéralement Polyvalence EV, thermique, décontamination, lavage châssis Principalement incendie moteur Poids 17 lbs (≈ 7,7 kg) Variable selon la lance Sécurité pompier Moins d’exposition aux flammes et fumées Exposition plus importante

Un outil qui s’exporte déjà dans le monde entier

Ce qui a commencé comme un projet artisanal dans un garage de l’Illinois s’installe aujourd’hui dans les casernes de Mexique, Canada, Royaume-Uni, Israël et bien sûr à travers les États-Unis. Les pompiers apprécient son efficacité dans les espaces confinés, comme les parkings souterrains ou les zones urbaines denses, où un incendie de véhicule électrique peut rapidement se transformer en brasier collectif.

Et, contrairement à certains outils ultra-spécialisés qui prennent la poussière entre deux interventions, la Poseidon Nozzle sert régulièrement, ne serait-ce que pour des lavages sous caisse après intervention. Et vous, pensez-vous que ce type d’innovation deviendra aussi indispensable que la lance à incendie dans les camions de pompiers ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !