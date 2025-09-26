« Un rétrofit inversé », un bloc moteur pour transformer une voiture électrique en hybride

Horse Powertrain a dévoilé lors du salon de Munich un prolongateur d’autonomie pensée pour les voitures 100 % électriques. Compatible avec différents types carburants durables, le C15 intègre, malgré sa compacité, un moteur thermique et un générateur électrique.

Le C15 de Horse Powertrain lors d'une conférence à l'IAA.
Horse Powertrain dévoile un prolongateur d'autonomie pour voiture électrique. Crédit photo : Horse Powertrain (capture d'écran vidéo YouTube)

En plus de la rareté des bornes de recharge, leur autonomie limitée figure parmi les freins à l’adoption des véhicules électriques. Consciente de cette réalité, Horse Powertrain, coentreprise entre Geely et Renault, a développé un prolongateur d’autonomie qui convertit les voitures entièrement électriques en hybrides. Baptisée C15, cette solution innovante se distingue par sa modularité et sa taille compacte comparable à celle d’une valisette. En effet, elle ne mesure que 500 × 550 × 275 mm. En termes de conception, le système repose sur un bloc essence quatre cylindres de 1,5 litre associé à un générateur et un onduleur. Comme si cela ne suffisait pas, Horse Powertrain a prévu un système de refroidissement intégré.

Une solution polyvalente

Grâce à son design ingénieux, le C15 s’adapte à différentes configurations. Il peut être installé aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale, à l’avant ou à l’arrière d’une voiture électrique, notamment dans le coffre. En effet, contrairement aux moteurs traditionnels, il ne transmet pas directement la puissance aux roues. Au lieu de cela, il agit uniquement comme générateur, rechargeant la batterie pour prolonger l’autonomie du véhicule. Cette conception permet une intégration avec peu ou pas de modifications sur les plateformes existantes. Ce prolongateur d’autonomie signé Horse Powertrain constituerait ainsi une solution rapide et bon marché pour les constructeurs souhaitant diversifier leurs offres sans développer de nouveaux modèles.

Un moteur miniature pour recharger les véhicules électriques.
Horse Powertrain dévoile un moteur miniature de la taille d’une valisette pour recharger les véhicules électriques. Crédit photo : Horse Powertrain

Plusieurs variantes pour mieux répondre aux besoins

Le C15 se décline en deux versions. La première est un modèle atmosphérique de 95 chevaux idéal pour les citadines. La seconde est une version turbocompressée atteignant 161 chevaux. Grâce à sa puissance élevée, celle-ci convient aux véhicules plus imposants et aux utilitaires légers. Comme indiqué plus haut, ce prolongateur d’autonomie arbore une conception multi-carburant. Il peut notamment fonctionner avec de l’essence, de l’éthanol ou du méthanol. Horse Powertrain promet également une compatibilité avec les carburants synthétiques. On sait en outre que le nouveau bloc répond aux exigences des normes environnementales Euro 7.

Une réponse stratégique aux limites du 100 % électrique

La polyvalence énergétique du C15 accroît son attrait, surtout à une époque où les carburants alternatifs sont de plus en plus populaires. Selon Matias Giannini, PDG de Horse Powertrain, les véhicules électriques à autonomie étendue représentent le segment à la croissance la plus rapide sur de nombreux marchés. Leur nouveau prolongateur d’autonomie constituerait ainsi une réponse intelligente aux défis posés par le passage au tout électrique, notamment en matière d’autonomie, de coût et de flexibilité industrielle.

Un moteur de secours pour recharger un véhicule électrique.
Un moteur miniature de la taille d’une valise pour permettre de recharger la batterie d’un EV. Crédit photo : Horse Powertrain

Le C15 pourrait à cet effet séduire les marques confrontées à des difficultés commerciales liées à une électrification trop rapide ou mal anticipée. Plus d’informations sur horse-powertrain.com. Que pensez-vous de cette solution de recharge thermique pour véhicule électrique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

