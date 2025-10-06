Un robot pour mettre du rouge à lèvres ? Le Smart Lipstick redonne confiance et autonomie

En matière d’invention, le CES de Las Vegas, est, chaque année, une véritable mine d’or ! Dans cet article, je vais vous parler beauté et inclusivité, grâce à une invention pensée pour les personnes malvoyantes ou en situation de handicap ! Allez, imaginez une machine qui applique du rouge à lèvres à votre place, avec précision et douceur, le tout en moins de deux minutes. Non, ce n’est pas de la science-fiction ni un gadget de salon de beauté high-tech : c’est le Smart Lipstick, prototype mis au point par Grupo Boticário en partenariat avec le CESAR Innovation Hub au Brésil. Ce bijou technologique qui associe la robotique, l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur a été pensé pour aider les personnes malvoyantes ou en situation de handicap moteur à retrouver confiance et autonomie devant leur miroir. Et, le tout pour un prix encore inconnu, mais probablement bien inférieur au bonheur de se sentir de nouveau maître de son maquillage. Découverte.

Une innovation pensée pour toutes les lèvres et pour toutes les mains

En sept ans de recherche et développement, 42 spécialistes (ingénieurs, designers, ergonomes, UX et experts en inclusion) ont uni leurs cerveaux pour imaginer un rouge à lèvres automatique capable de s’adapter à chacun. L’idée est née d’un constat simple : la plupart des cosmétiques supposent de la dextérité, une bonne vision… et une main stable. Trois critères souvent incompatibles avec certaines pathologies, l’âge ou les handicaps. Alors, que fait le Smart Lipstick ? Une plateforme ergonomique pour poser le menton, une photo du visage, une cartographie ultra-précise des lèvres et un bras robotisé (aussi doux qu’une esthéticienne zen) qui applique la couleur. Une photo de vérification clôt l’opération. Et, voilà : des lèvres impeccables, sans bavure, sans miroir, et surtout, sans dépendre de personne.

Une technologie inclusive au service de la beauté

Ce rouge à lèvres n’est pas juste un gadget : c’est un engagement social, salué au CES 2025 et déjà testé dans des points de vente au Brésil. Le New York Times l’a même qualifié de « frontière ultime de l’inclusivité cosmétique » comme le précise cet article paru sur le site TrendWatching. Et, ce n’est pas anodin : selon une étude Circana, les marques réellement inclusives connaissent une croissance 1,5 fois plus rapide que les autres. Preuve que l’éthique peut rimer avec stratégie !

Ce qu’il faut retenir sur le Smart Lipstick

Avant de découvrir la suite, voici un petit récapitulatif des points forts de cette innovation et des obstacles qu’elle permet de contourner :

✅ Atout ❌ Ce qu’il évite Application robotisée précise Nécessité de dextérité manuelle Reconnaissance IA des lèvres Erreurs ou ratures fréquentes Indépendance pour malvoyants Aide extérieure systématique Inclusivité réelle Produits peu adaptés aux handicaps 7 ans de R&D collaborative Solutions cosmétiques peu évolutives

Un concentré de technologie au service de l’inclusion, pensé pour redonner confiance et autonomie à chacun. Et, surtout, une preuve éclatante que l’intelligence artificielle peut aussi rimer avec bienveillance et beauté.

Une révolution douce, mais pas encore disponible en Europe

Pour le moment, ce prototype n’est visible que dans des pop-ups brésiliens. Mais, soyons honnêtes : on espère tous le voir débarquer bientôt dans nos enseignes préférées. Car cette invention coche toutes les cases : utile, inclusive, émotionnelle et technologique. C’est aussi un message fort à l’industrie cosmétique : on peut innover sans exclure, concevoir sans stéréotypes, et penser au maquillage comme un droit pour tous. Car oui, le rouge à lèvres n’est pas qu’un produit : c’est souvent un symbole de confiance, d’expression personnelle, voire de renaissance.

Certaines utilisatrices du Smart Lipstick l'ont d'ailleurs vécu comme un moment bouleversant, après des années sans avoir pu se maquiller seules. Et vous, aimeriez-vous essayer un jour le Smart Lipstick pour découvrir un maquillage aussi précis que bienveillant ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ?