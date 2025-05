Un tuto pour fabriquer un piège à frelons asiatiques sélectif avec une imprimante 3D

Après son arrivée sur le sol français en 2004, le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) a envahi une grande partie du territoire et constitue un grand danger pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages. D’après des chiffres publiés sur le site du CNRS, le contrôle de cette espèce d’insecte a coûté environ 23 millions d’euros de 2006 à 2015. Pour contribuer à la lutte contre ce type de frelon et protéger les pollinisateurs, nombreux sont ceux qui se lancent dans la fabrication de pièges, à l’instar de Sébastien Adamowicz, alias Adamow. Ce dernier a partagé sur le site Thingiverse, un tutoriel pour concevoir un dispositif permettant de capturer efficacement et d’exterminer des Vespa velutina. Son piège se présente comme une excellente alternative à celui présenté par Nathalie dans cet article pour éliminer ces insectes et protéger votre jardin ainsi que vos proches d’éventuelles attaques, à condition d’avoir une imprimante 3D à votre disposition.

Conception des composants du piège à frelons asiatiques

L’ensemble des composants du piège à frelons asiatiques d’Adamow sont fabriqués à partir d’une imprimante 3D Prusa i3 MK3S avec une épaisseur de couche de 0,3 mm. Toutefois, vous pouvez utiliser un autre appareil du même type avec un plateau d’au moins 20 × 20 cm pour concevoir les différents éléments de votre dispositif. Concernant le matériau, l’internaute préconise le filament PETG et déconseille le PLA, dans la mesure où il n’est pas suffisamment résistant à la chaleur et absorbe l’humidité. Tous les fichiers nécessaires à l’impression des divers composants sont disponibles sur le site Thingiverse, à savoir le joint et la bague du bocal appât, les parois, les entonnoirs et les éléments du toit. Pour information, il est recommandé d’utiliser des filaments PETG de couleur rouge pour mieux attirer les frelons asiatiques dans votre piège.

Montage de la moustiquaire et mise en place des éléments de fixation du piège

Une fois tous les composants de votre piège à frelons asiatiques imprimés, vous pouvez passer au montage. Dans un premier temps, prenez le joint du bocal à appât, appliquez de la colle néoprène sur une face et fixez une moustiquaire en métal de 90 mm de diamètre. Ensuite, appliquez de nouveau de la colle néoprène au niveau de la bague et insérez le joint. Une fois cette étape terminée, mettez en place les éléments de fixation des différentes pièces du piège. Pour ce faire, prenez des inserts filetés M3 en laiton de 5,7 mm de long et de 4,6 mm, puis à l’aide d’un fer à souder, insérez-les dans les fentes bombées prévues à cet effet sur les composants du dispositif. Vous aurez besoin de 22 inserts pour fixer solidement les différentes pièces de votre piège.

Pose des vitres du toit, assemblage du sol et des parois du piège

Une fois la moustiquaire montée et les fixations en place, prenez les éléments du toit. À l’aide de colle néoprène, fixez deux panneaux de plexiglas de 90 × 75 mm aux extrémités du dispositif, ainsi qu’un panneau de 90 × 85 mm sur la trappe. Ceci fait, vissez les trois éléments du sol du piège à frelons asiatiques à l’aide de vis à tête cylindrique M3 x 6 mm et des inserts déjà en place. L’étape suivante est le montage du sol et des parois situées à l’avant et à l’arrière du piège. Elle s’effectue en assemblant les pièces et en faisant coulisser des tiges en acier inoxydable de 3 × 300 mm dans les fentes prévues à cet effet. Pour la mise en place des trois éléments du toit, il vous suffit de répéter la même opération.

Installation des deux parois restantes

Pour installer les deux dernières parois du piège à frelons asiatiques, posez-les à plat sur une table, puis positionnez les éléments assemblés au-dessus d’elle et appuyez légèrement pour les encastrer. Pour finir, vissez-les avec des vis à tête cylindrique et une fois le tout bien solide, insérez le bocal en dessous du dispositif après l’avoir rempli d’un appât composé de bière brune, de sirop de cassis et de vin blanc, par exemple. Il est à noter que ce piège est une nouvelle version du dispositif conçu par Adamow en 2021.

L’internaute a conçu son précédent piège avec des morceaux de bois et a dû réaliser des travaux de découpe et d’assemblage relativement complexes. Ce qui l’a incité à se pencher sur un modèle avec des pièces imprimées en 3D. Plus d’informations sur le piège à frelons asiatiques sur thingiverse.com. Une belle idée pour les possesseurs d’imprimantes 3D, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .