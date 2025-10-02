Un vélo d’appartement qui produit de l’électricité (370 Wh) sélectionné au concours Dyson

Une designer polonaise crée un concept de vélo d'appartement doté d’un générateur de 100 W, qui peut produire de l’électricité pour pouvoir recharger jusqu'à 4 appareils électroniques. Découverte !

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 2 octobre 2025
Un vélo d'appartement très moderne.
Seriez-vous prêts à adopter ce vélo d'appartement design qui génère de l'électricité pour recharger vos appareils ? Crédit photo : Aleksandra Odziomek (insert IA)

Une designer polonaise, Aleksandra Odziomek, a développé un concept assez particulier : un vélo d’appartement avec un générateur de 100 W. Son objectif ? Permettre aux utilisateurs de s’entraîner à domicile, tout en générant de l’électricité pour recharger leurs appareils électroniques. Sélectionnée au James Dyson Award, cette innovation répond à un besoin réel : produire une énergie propre sans dépendre du réseau électrique, grâce à une activité quotidienne comme le pédalage. Baptisé Power, ce vélo d’appartement atypique pourrait générer et stocker de l’énergie, pouvant être utilisée pour recharger jusqu’à 4 appareils.

Un vélo qui génère de l’énergie

Comme susmentionné, Power est plus qu’un vélo d’appartement qui permet de soulager le stress, d’améliorer le bien-être ou de perdre du poids. C’est également un outil efficace pour transformer l’énergie mécanique en électricité utilisable. Il offre une solution abordable pour recharger de petits appareils électroniques, en cas de panne de courant ou d’urgence, indique Aleksandra Odziomek. La designer a également mis en avant son souhait d’encourager l’activité physique à domicile et de lutter contre la sédentarité, un élément important dans les environnements urbains rapides et stressants. Pour information, le générateur CC de 100 W est intégré au volant d’inertie, optimisant l’espace et les performances. « Un aspect clé était le choix d’un générateur minimisant les pertes d’énergie et adapté à différents niveaux d’effort. Nous avons aussi mis l’accent sur le stockage efficace de l’énergie, permettant à l’utilisateur d’y accéder quand et où il le souhaite », explique la designer polonaise.

Détails du Power, un vélo d'appartement.
Quelques détails du Power, un élégant vélo d’appartement. Crédit photo : Aleksandra Odziomek

Une quantité d’énergie suffisante pour recharger des appareils électroniques

Aleksandra Odziomek souligne qu’un utilisateur moyen peut produire entre 50 et 100 Wh en pédalant avec Power, une quantité d’énergie suffisante pour recharger un téléphone ou un routeur portable, une lampe de poche, une radio, etc. Selon elle, pour un cycliste professionnel, cela peut atteindre 360-370 Wh. Elle affirme que son rendement maximal (100 %) est atteint à 10 m/s (36 km/h) et que le générateur de 100 W compense les pertes d’énergie inévitables.

Un superbe concept de vélo d'appartement.
Ce vélo d’appartement génère également de l’électricité avec le pédalage. Crédit photo : Aleksandra Odziomek

Hormis le générateur, le système de recharge de Power comprend un convertisseur 5 V, un fusible, un système de transmission par chaîne, ainsi qu’une station de recharge intégrée. Cette dernière comporte quatre ports pour batteries externes, permettant de stocker l’énergie produite en vue d’une utilisation ultérieure. En outre, ce vélo d’appartement est doté d’un compteur kilométrique analogique qui affiche la distance théorique parcourue. Tous les composants ont été conçus pour durer et pour être faciles à entretenir, précise le designer polonais.

Un vélo d’appartement élégant et confortable

Aleksandra Odziomek n’a pas fait les choses à moitié. D’après elle, tout a été pensé pour allier esthétique, confort et praticité. La structure en bois et en métal du vélo a été choisie pour s’harmoniser avec les intérieurs modernes, en s’inspirant du design des meubles. Son allure, loin de l’aspect industriel de nombreux vélos d’appartement, humanise l’appareil et en fait un objet que l’on souhaite avoir en vue, et non dissimulé dans un placard. Par ailleurs, il peut s’ajuster en hauteur, en distance et en position, afin de s’adapter à différentes morphologies et styles de pédalage.

Ce vélo d'appartement qui génère de l'électricité est présenté aux James Dyson Awards.
Ce vélo d’appartement qui génère de l’électricité est présenté aux James Dyson Awards. Crédit photo : Aleksandra Odziomek

La designer polonaise prévoit de développer un prototype grandeur nature et de mesurer précisément l’efficacité énergétique du système, en vue d’une éventuelle production en série. Mais aussi de faire évoluer le concept vers un environnement plus connecté, en intégrant un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette. Elle envisage à l’avenir d’adapter le vélo d’appartement pour allier activité physique et travail intellectuel, et d’en faire une sorte de poste de travail actif. Plus d’informations sur James Dyson Award. Que pensez-vous de ce prototype de vélo d’appartement générateur d’énergie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
jamesdysonaward.org
Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
