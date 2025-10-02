Un vélo d’appartement qui produit de l’électricité (370 Wh) sélectionné au concours Dyson

Une designer polonaise, Aleksandra Odziomek, a développé un concept assez particulier : un vélo d’appartement avec un générateur de 100 W. Son objectif ? Permettre aux utilisateurs de s’entraîner à domicile, tout en générant de l’électricité pour recharger leurs appareils électroniques. Sélectionnée au James Dyson Award, cette innovation répond à un besoin réel : produire une énergie propre sans dépendre du réseau électrique, grâce à une activité quotidienne comme le pédalage. Baptisé Power, ce vélo d’appartement atypique pourrait générer et stocker de l’énergie, pouvant être utilisée pour recharger jusqu’à 4 appareils.

Un vélo qui génère de l’énergie

Comme susmentionné, Power est plus qu’un vélo d’appartement qui permet de soulager le stress, d’améliorer le bien-être ou de perdre du poids. C’est également un outil efficace pour transformer l’énergie mécanique en électricité utilisable. Il offre une solution abordable pour recharger de petits appareils électroniques, en cas de panne de courant ou d’urgence, indique Aleksandra Odziomek. La designer a également mis en avant son souhait d’encourager l’activité physique à domicile et de lutter contre la sédentarité, un élément important dans les environnements urbains rapides et stressants. Pour information, le générateur CC de 100 W est intégré au volant d’inertie, optimisant l’espace et les performances. « Un aspect clé était le choix d’un générateur minimisant les pertes d’énergie et adapté à différents niveaux d’effort. Nous avons aussi mis l’accent sur le stockage efficace de l’énergie, permettant à l’utilisateur d’y accéder quand et où il le souhaite », explique la designer polonaise.

Une quantité d’énergie suffisante pour recharger des appareils électroniques

Aleksandra Odziomek souligne qu’un utilisateur moyen peut produire entre 50 et 100 Wh en pédalant avec Power, une quantité d’énergie suffisante pour recharger un téléphone ou un routeur portable, une lampe de poche, une radio, etc. Selon elle, pour un cycliste professionnel, cela peut atteindre 360-370 Wh. Elle affirme que son rendement maximal (100 %) est atteint à 10 m/s (36 km/h) et que le générateur de 100 W compense les pertes d’énergie inévitables.

Hormis le générateur, le système de recharge de Power comprend un convertisseur 5 V, un fusible, un système de transmission par chaîne, ainsi qu’une station de recharge intégrée. Cette dernière comporte quatre ports pour batteries externes, permettant de stocker l’énergie produite en vue d’une utilisation ultérieure. En outre, ce vélo d’appartement est doté d’un compteur kilométrique analogique qui affiche la distance théorique parcourue. Tous les composants ont été conçus pour durer et pour être faciles à entretenir, précise le designer polonais.

Un vélo d’appartement élégant et confortable

Aleksandra Odziomek n’a pas fait les choses à moitié. D’après elle, tout a été pensé pour allier esthétique, confort et praticité. La structure en bois et en métal du vélo a été choisie pour s’harmoniser avec les intérieurs modernes, en s’inspirant du design des meubles. Son allure, loin de l’aspect industriel de nombreux vélos d’appartement, humanise l’appareil et en fait un objet que l’on souhaite avoir en vue, et non dissimulé dans un placard. Par ailleurs, il peut s’ajuster en hauteur, en distance et en position, afin de s’adapter à différentes morphologies et styles de pédalage.

La designer polonaise prévoit de développer un prototype grandeur nature et de mesurer précisément l'efficacité énergétique du système, en vue d'une éventuelle production en série. Mais aussi de faire évoluer le concept vers un environnement plus connecté, en intégrant un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette. Elle envisage à l'avenir d'adapter le vélo d'appartement pour allier activité physique et travail intellectuel, et d'en faire une sorte de poste de travail actif. Plus d'informations sur James Dyson Award.