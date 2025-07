UNCO, l’invention d’une table basse qui se transforme en barbecue électrique (sans fumée)

Un barbecue sur un balcon d’appartement ? Avouez que c’est risqué. Entre la fumée qui s’invite chez le voisin du dessus, les odeurs de sardine grillée à 10 h du matin et le manque de place, cela sent davantage le conflit que le charbon de bois. Mais ça, c’était avant. UNCO BBQ, un barbecue électrique sans fumée qui se transforme en table basse extérieure, pourrait bien tout changer. Créé par Lilou Tauban, designer française diplômée de Besign The Sustainable Design School, ce concept ingénieux a été sélectionné pour les James Dyson Awards : une reconnaissance qui en dit long sur la pertinence de l’idée. Pensé pour les balcons urbains et les petits espaces, UNCO BBQ promet cuisson saine, gain de place et convivialité, sans embaumer tout l’immeuble. Il pourrait même respecter les règles d’utilisation d’un barbecue rappelées ici par l’ANIL, puisqu’il ne produit ni fumée, ni odeur ! Découverte.

Un barbecue ou une table basse ? Les deux, mon capitaine !

Ce qui frappe d’abord avec UNCO BBQ, c’est sa discrétion. Fermé, il ressemble à une élégante table basse de balcon, minimaliste, résistante aux intempéries et passe-partout. Mais une fois ouvert ? Le plateau se sépare pour révéler une surface de cuisson électrique antiadhésive, accompagnée d’un système d’aspiration intégré qui filtre fumée et odeurs via un filtre à charbon actif. Adieu les relents de merguez jusqu’au 5e étage ! L’idée est née pendant les confinements, quand les balcons sont devenus des extensions vitales de nos intérieurs. Cuisiner dehors, oui, mais pas à n’importe quel prix. Avec UNCO BBQ, on peut griller proprement, sans fumée, sans gaz, ni flamme, avec une montée en température rapide et maîtrisée via une molette de réglage. Et, quand le repas est terminé ? On referme le plateau, et le barbecue redevient table basse. Simple, propre et malin.

Conçu pour durer, pensé pour le quotidien

UNCO BBQ n’est pas qu’un prototype stylé : chaque détail est pensé pour la vraie vie en appartement. Les plaques de cuisson sont amovibles et passent au lave-vaisselle, les pieds sont repliables, les poignées intégrées facilitent le transport et le rangement. Le tout est léger mais stable, avec une coque solide pour durer dans le temps. Et, surtout, contrairement à un barbecue classique, il ne génère ni suie, ni graisse carbonisée, ni regards réprobateurs du voisinage. C’est un objet du quotidien, transformable, discret, mais capable de créer des moments de partage en toute simplicité. L’objectif ? Remettre de la convivialité sur les balcons urbains, sans nuisance ni compromis.

Petit comparatif : UNCO BBQ vs barbecue classique

Fonctionnalité UNCO BBQ Barbecue classique (charbon/gaz) Fumée/odeur Quasi nulle (filtre à charbon) Très présente (fumée, graisse, odeurs) Encombrement Se transforme en table basse Nécessite un espace dédié permanent Temps de chauffe Rapide (électrique) Long (charbon) ou moyen (gaz) Entretien Facile, pièces lavables en machine Cendres, grilles, nettoyage complexe Esthétique Discret et design Variable, souvent imposant Sécurité Aucune flamme, pas de gaz Risques liés au feu ou à la chaleur Polyvalence Table + barbecue 2-en-1 Usage unique

Un barbecue urbain pour une vie plus douce

UNCO BBQ n’est pas juste un gadget design. C’est un vrai outil de vie sociale et saine en milieu urbain. Il répond à un besoin simple : manger mieux, dehors, même sans jardin. Et, le fait qu’il puisse passer inaperçu quand il ne sert pas, c’est un vrai plus. Il réconcilie l’envie de grillades avec les contraintes de la ville, sans compromettre le style ni l’écologie. Actuellement en phase de prototypage avancé, UNCO BBQ ambitionne de séduire via des concours, des incubateurs ou du financement participatif.

Son objectif ? Devenir l’allié de tous ceux qui veulent cuisiner en extérieur, proprement, simplement, et sans tension avec les voisins. Pour en savoir plus, retrouvez Lilou Tauban sur LinkedIn et son barbecue sur jamesdysonaward.org. Et vous, seriez-vous tenté par ce barbecue-table 2-en-1 pour cuisiner en plein air sans fumée ni prise de tête ? Et vous, que pensez-vous de cette invention ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !