Une adolescente de 12 ans invente une couverture solaire chauffante pour les sans-abris

Les couvertures chauffantes disponibles sur le marché sont, pour la plupart, dotées d’un système de contrôle de la température et sont constituées de plusieurs couches contenant un fil électrique. C’est ce dernier qui produit de la chaleur, lorsque la couverture est branchée à une prise électrique. L’innovation que nous allons parler dans cet article concerne une couverture chauffante un peu particulière, alimentée par le solaire. Un concept nouveau imaginé par une certaine Rebecca Young et qui a vu le jour grâce à la contribution du cabinet d’ingénierie Thales. Découverte !

Rebecca Young, l’étudiante à l’origine du projet

Rebecca Young, une élève de la Kelvinside Academy, a créé cette couverture chauffante innovante dans le cadre du concours UK Primary Engineer. Selon elle, l’idée lui est venue en constatant l’augmentation du nombre de sans-abri à Glasgow, qui doivent supporter les froides nuits d’hiver. Son projet permet de répondre à un problème social majeur : le sans-abrisme. « Penser que ce que j’ai conçu pourrait un jour aider quelqu’un dans la rue est incroyable. Malheureusement, on voit tellement de personnes dormir dans la rue à Glasgow, et j’ai toujours été gênée de les voir avoir si froid. Il était évident pour moi que cela pouvait aider », explique l’étudiante.

Pour Leigh Goldie, sa professeure et coach en design, cette invention met en lumière la manière dont les jeunes peuvent contribuer à relever les défis sociétaux par l’innovation. L’entreprise d’ingénierie Thales, qui soutient l’initiative Primary Engineer, s’est inspirée de la couverture chauffante solaire de Rebecca pour développer un prototype.

Une couverture chauffante un peu particulière

Le prototype mis au point par Thales est alimenté par un petit panneau solaire et une batterie de la taille d’un smartphone, choisis spécifiquement pour minimiser son poids. L’équipe de conception indique avoir accordé une attention particulière à chaque détail, afin que les idées de Rebecca soient bien prises en compte. Tout au long du processus de production, l’étudiante serait intervenue pour donner ses idées et retours. Leur objectif étant de faire en sorte que la couverture chauffante soit facile à transporter et la plus légère possible, tout en offrant différents niveaux de chaleur. Conçue pour se replier dans un sac à dos, celle-ci utilise des fils de cuivre, des cadres flexibles pour la portabilité et, bien entendu, des panneaux solaires pour l’alimentation. À noter que la première version du prototype a été présentée à l’Innovation School de la Kelvinside Academy, où Rebecca Young a pu constater le résultat concret de son idée.

Dons à des associations caritatives

Le cabinet d'ingénierie Thales a fourni 150 couvertures chauffantes à six associations caritatives de la région de Glasgow. Ils se disent extrêmement fiers d'avoir pu collaborer avec l'étudiante pour donner vie à son projet et réalisé son souhait, à savoir aider les personnes sans domicile fixe à Glasgow. « Son projet nous a permis de faire don de 150 couvertures pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Ces dons servent un objectif plus large : soutenir les personnes dans le besoin et souligner le pouvoir du design pour avoir un impact positif sur notre communauté », déclare Stephen McCann (Directeur général de Thales OME), dans un communiqué. Pour information, le projet de couverture et le prototype de Thales ont remporté la médaille d'argent lors de la cérémonie de remise des prix MacRobert de Primary Engineer en novembre 2024.