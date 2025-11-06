Une association distribue des sacs à dos équipés de panneaux solaires aux sans-abris

Et si un simple sac à dos pouvait redonner un peu d’autonomie à ceux qui vivent dehors ? C’est le pari audacieux du Makeshift Traveler, un sac solaire conçu pour les sans-abris.

Un sac à dos solaire destiné à la distribution aux sans-abri.
Une association distribue des sacs à dos solaires pour les sans-abri pour leur donner plus d'autonomie. Crédit photo : The HomeMore Project (capture d'écran vidéo Facebook)

Selon la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, au moins 330 000 personnes seraient sans domicile personnel en France, et sans doute bien plus, car beaucoup échappent aux recensements. Le rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés tire d’ailleurs la sonnette d’alarme sur la précarité grandissante. Alors, comment leur venir en aide autrement qu’en leur proposant une couverture ou un repas chaud ? C’est la question que s’est posée Zac Clark, jeune fondateur de l’association The HomeMore Project, à San Francisco. Une pensée altruiste qui a débouché sur un projet original : offrir des sacs à dos solaires aux sans-abris ? Pourquoi est-ce essentiel ? Réponses dans cet article.

Comment est née cette idée de sac à dos solaire ?

L’idée lui est venue en 2020, au contact direct des habitants de la rue : ils lui confiaient tous le même problème, « on a un téléphone, mais nulle part où le recharger ». De là est né le Makeshift Traveler, un sac à dos solaire distribué gratuitement aux sans-abris. Son concept ? Un panneau photovoltaïque sur le dessus, relié à une batterie interne de 10 000 mAh, capable de recharger un smartphone deux à trois fois après 4 à 6 heures d’exposition au soleil. L’objectif est simple : redonner de la connexion, de la sécurité et un peu de dignité aux sans-abri. Nous vous en parlions déjà dans cet article sur NeozOne, certaines inventions comme les couvertures chauffantes à base de cire d’abeille prouvent que la technologie peut aussi servir l’humanité.

Le contenu du sac à dos solaire distribué par l'association.
Une association distribue des sacs à dos solaires aux sans-abri pour améliorer leur quotidien. Crédit photo : The HomeMore Project (capture d’écran vidéo Facebook)

L’innovation au service de la survie quotidienne

Le Makeshift Traveler, c’est bien plus qu’un chargeur solaire sur pattes. Il est conçu à partir de bouteilles plastiques recyclées, imperméable, et équipé d’un système de fermeture antivol, d’un oreiller intégré (gonflable avec un simple t-shirt), et même de bandes réfléchissantes pour la sécurité nocturne. Le tout est complété par des éléments essentiels : tente, sac de couchage, trousse d’hygiène, radio, lampe, cadenas, bouteille d’eau et poncho. Depuis 2022, plus de 1 200 sacs ont déjà été distribués dans 25 villes de Californie, et The HomeMore Project compte bien en livrer plus de 2 000 d’ici la fin de l’année. Une belle preuve que la solidarité peut se moderniser. D’autres initiatives similaires existent déjà, comme les Tiny Houses solidaires que Baluchon a offertes à deux femmes sans domicile fixe, ou encore le projet d’IKEA pour les seniors et les sans-abris. Et, quand on sait qu’un téléphone reste souvent le seul lien entre un sans-abri et sa famille, ou pour effectuer des démarches administratives, ce sac à dos devient bien plus qu’un accessoire : c’est un outil de survie moderne.

Le fondateur de l'association et des sans-abri avec des sacs à dos solaires.
Plus de 1200 sacs à dos solaires ont déja été distribués dans 25 villes différentes. Crédit photo : The HomeMore Project (capture d’écran vidéo Facebook)

Ce qu’il faut retenir

Problème Solution du Makeshift Traveler
Pas d’accès à l’électricité Panneau solaire 4 W et batterie 10 000 mAh
Manque de sécurité Fermeture antivol + bandes réfléchissantes
Froid, pluie, isolement Sac étanche + tente + sac de couchage
Manque d’informations locales Brochure avec 15 services partenaires
Dépendance aux dons ponctuels Outil d’autonomie durable

Un projet humain et lumineux

Aujourd’hui, nous avons tous un smartphone, et des chargeurs sont disponibles dans de nombreux endroits (magasins, gares, etc.), mais encore faut-il y avoir accès ! Le Makeshift Traveler, distribué par The HomeMore Project, apporte une véritable réponse simple et concrète : utiliser la lumière du jour pour que ceux qui dorment dehors puissent au moins rester connectés, s’éclairer, ou se divertir. Une invention modeste, mais pleine de sens. Et si, demain, ce sac solaire traversait l’Atlantique pour venir en aide aux sans-abris français ? Pensez-vous qu’il pourrait leur être utile ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

