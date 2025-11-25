Une « boussole » pour aider les personnes atteintes de démence à retrouver leur maison

5 points à retenir sur la boussole Aumens Concept développé selon les principes de la « warm technology ».

Toujours orienté vers « home », sans aucune manipulation.

Testé avec des personnes atteintes de démence dès les premiers prototypes.

Déjà plus de 100 précommandes sur la première série.

En cours d’industrialisation par la start-up Aumens.

En France, plus d’un million de personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer et autres démences, selon Santé publique France. Dans le monde, ce sont 55 millions de personnes touchées par ces maladies selon l’OMS. Des maladies entraînent des troubles de la mémoire, de l’orientation et du comportement, comme l’explique France Alzheimer dans sa présentation des symptômes. Je connais, malgré moi, cette maladie et l’invention The Homing Compass, développée par la start-up Aumens m’a immédiatement interpellée. Concrètement, c’est une « boussole » qui indique toujours la direction de la maison, pensée pour les personnes vivant avec une démence. Une idée simple… et pourtant révolutionnaire. Sur NeozOne, nous avons déjà présenté plusieurs innovations pour accompagner Alzheimer, comme le chien robot TomBot ou les méthodes de détection précoce. Cette nouvelle invention pourrait bien changer la vie des malades, et surtout de leurs proches, angoissés à l’idée qu’ils s’éloignent de la maison. Présentation.

Une boussole qui pointe toujours vers la maison

Le principe de l’invention Homing Compass tient presque de la poésie : quelle que soit la direction dans laquelle on se trouve, l’aiguille indique toujours le chemin du retour. Pas de menu complexe, pas de bouton, pas d’apprentissage. La start-up Aumens a repris un principe cher à la « warm technology » : concevoir des outils simples, rassurants, qui n’exigent aucun effort cognitif. Ici, l’objet est pensé pour s’adresser directement à l’instinct, comme un geste naturel. Le dispositif embarque pourtant une technologie moderne : GPS, connexion cloud, mises à jour automatiques… mais tout cela reste invisible pour l’utilisateur, qui n’a qu’à suivre la direction indiquée. Pour une personne atteinte de démence, c’est un moyen de sortir, marcher, respirer, sans dépendre entièrement d’un proche. Pour résumer : une aiguille, un cadran, aucun bouton. Rien à comprendre, juste à suivre.

Un outil conçu avec les personnes atteintes de démence

La réussite de l’Homing Compass tient aussi à sa méthode de conception : Aumens l’a développé en co-création avec des personnes malades, leurs familles et des aidants. Les prototypes ont été testés dans de vraies situations de marche, parfois en pleine nature. Les retours ont guidé les choix : une aiguille claire, un cadran lisible, une ergonomie rassurante. Ici, l’objectif est le même : donner de la liberté, tout en réduisant l’angoisse des proches. Et, dans ma propre famille, Alzheimer semble être une ombre presque héréditaire : ma grand-mère paternelle, mon grand-père maternel, et désormais mon père, atteint depuis plus de dix ans… Une maladie qui me hante. Moi, j’écris, je lis, j’apprends chaque jour pour muscler ma mémoire, avec l’espoir un peu fou d’échapper un jour à ce destin. Cette boussole aurait pu éviter à mon grand-père Christian d’être recherché par les gendarmes, et retrouvé à 5 km de sa maison !

Caractéristiques principales de l’Homing Compass

Fonctionnement ultra-simple : aucune interaction requise

Aiguille toujours orientée vers « la maison »

GPS, cloud et mises à jour automatiques

Fonctionne avec une app dédiée pour les proches

Développé avec l’aide de personnes atteintes de démence

Autonomie pensée pour un usage quotidien

Technologie invisible, usage naturel et instinctif

Le saviez-vous ? La désorientation est l’un des symptômes les plus anxiogènes pour les familles : près d’un malade sur deux s’égare au moins une fois dans l’année.

Pourquoi cette invention pourrait changer le quotidien des familles ?

L’Homing Compass ne guérit rien, mais il allège le quotidien. Il permet à une personne désorientée de marcher librement, de retrouver la confiance, d’éviter la panique. Pour les aidants, c’est un souffle, un moment de calme, comme Annie dans l’histoire présentée par Aumens, qui peut enfin faire une sieste en sachant que Rob retrouvera la maison. Et, quand je pense à mon père, à mes grands-parents… je me dis que ce petit objet pourrait un jour devenir un compagnon essentiel pour tant de familles.

L’entreprise détaille ses ambitions futures sur son site officiel aumens.com : développer d’autres outils humains, simples, au service de ceux qui en ont le plus besoin. Et vous, pensez-vous qu’une boussole pourrait vraiment redonner de l’autonomie aux personnes atteintes de démence ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !