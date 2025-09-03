Une caméra solaire qui imite les fleurs dégage plus de 2 millions d’euros sur Kickstarter

J’adore observer les oiseaux de mon jardin. Chaque hiver, je les nourris avec soin, sur les conseils de la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) et j’ai même une mangeoire connectée qui me permet de les voir de plus près, sans les déranger. Parfois, c’est une mésange charbonnière, parfois un moineau un peu farouche… ou un gros pigeon ramier qui s’invite avec fracas. Alors forcément, l’idée d’étendre cette observation au monde des insectes et des plantes me séduit énormément. Observer les abeilles, suivre un papillon ou voir éclore une graine : voilà ce que promet Petal, la nouvelle caméra biomimétique conçue par la société Bird Buddy. Affichée à partir de 129 $ (environ 120 €), elle est disponible en précommande sur Kickstarter. Grâce à sa reconnaissance intelligente, elle identifie plus de 2 000 espèces végétales et animales, filme en 4K, et produit même des mini-documentaires avec narration. Embarquement immédiat pour cette invention, qui pourrait bien se retrouver dans mon jardin !

Une fleur connectée, pensée pour les passionnés de biodiversité

À première vue, on dirait un jouet un peu futuriste en forme de fleur orange. En réalité, Petal est un petit bijou de technologie. Fixée à une tige, suspendue à une branche ou plantée dans un pot, cette caméra dotée d’une IA embarquée surveille tout ce qui bouge ou pousse autour d’elle. Insectes, oiseaux, graines, feuilles… tout est capté, analysé, classé et transformé en belles séquences vidéo grâce à son moteur narratif intégré appelé Nature’s Voice. C’est simple : chaque passage d’abeille devient un mini-reportage. Et, grâce à ses objectifs interchangeables (macro ou grand angle), vous pouvez zoomer sur un bourdon ou admirer votre massif dans son ensemble. Et, le meilleur ? Petal est alimentée par une petite feuille solaire qui prolonge son autonomie jusqu’à un mois sans recharge. Pas de fil, pas de souci.

Un jardin intelligent à construire soi-même

Pour aller plus loin, Bird Buddy a imaginé un écosystème complet baptisé « Wonder Blocks ». Il s’agit d’un système modulaire composé de pots connectés, hôtels à insectes, mangeoires à papillons, terrariums et même d’un mini-ruisseau en boucle fermée. L’ensemble est conçu pour attirer un maximum de pollinisateurs et rendre votre jardin aussi accueillant qu’un spa pour coccinelles. Le pack originel avec pot connecté coûte 149 $ (env. 128 €), et les formules complètes montent jusqu’à 499 $ (env. 429 €) avec deux caméras Petal, une structure magnétique et plusieurs modules. Chaque bloc se fixe sur un socle commun et s’intègre dans une application mobile dédiée (en développement). Une autre app, spécifique à la caméra, permet de suivre les observations en direct, consulter les espèces identifiées et obtenir des conseils personnalisés via un chatbot IA. Je suis absolument fan de cette invention !

Ce qu’il faut retenir de Petal et des Wonder Blocks

Fonctionnalité Détail Résolution vidéo 4K – 12 mégapixels, objectifs macro et grand angle Intelligence artificielle Plus de 2 000 espèces reconnues, narration automatique Autonomie ≥ 1 mois avec recharge solaire Accessoires Wonder Blocks Pots, hôtels à insectes, ruisseau, modules suspendus Prix À partir de 129 $ pour Petal seule, jusqu’à 499 $ le pack Matériaux Plastique bio composite recyclé, bois FSC pour les habitats Lancement prévu Été 2026 (livraison EU, US, CA, UK, CH, NO)

Une approche ludique, pédagogique… et poétique

Avec Petal, Bird Buddy a voulu reconnecter les humains à la nature. Et, franchement, mission réussie. Ce petit objet orange attire autant les insectes que la curiosité des enfants et des adultes. Il ne s’agit pas juste d’observer : il s’agit de comprendre, documenter et valoriser la vie microscopique qui nous entoure. C’est un outil de sensibilisation formidable, aussi bien pour les jardiniers du dimanche que pour les profs de SVT.

Et, cerise sur le gâteau : le tout est éco-conçu, léger, modulable et franchement mignon. Plus d’informations : kickstarter.com. Et vous, laisseriez-vous une fleur intelligente raconter l’histoire secrète de vos papillons et de vos abeilles ? Alors, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.