« Une conscience artificielle », l’invention du MIT qui révolutionne la robotique et l’IA

Une innovation du MIT pourrait bouleverser le monde de la robotique. Avec le Neural Jacobian Fields, l’institut espère rendre les robots plus autonomes, flexibles et accessibles.

Marc Odilon Envoyer un courriel 16 août 2025
0 2 minutes de lecture
Un robot qui semble réfléchir.
Les robots pourront-ils avoir un jour une conscience qui leur permettra de réfléchir seuls ? Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Traditionnellement, les robots sont dotés de capteurs complexes. Ils reposent également sur des modèles mathématiques rigides pour comprendre leurs mouvements et interagir avec leur environnement. Malgré leur efficacité, ces solutions coûtent cher et rendent difficile la conception de robots plus souples ou bio-inspirés. Pour remédier à ce problème, des chercheurs du CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) du Massachusetts Institute of Technology ont développé un système de contrôle robotique innovant baptisé Neural Jacobian Fields (NJF). Celui-ci offre aux machines la capacité de percevoir et d’interpréter leur propre structure corporelle en se basant exclusivement sur des informations visuelles. Avec cette avancée, l’équipe du MIT rompt ainsi avec l’approche conventionnelle de la programmation en offrant aux robots la capacité d’apprendre à effectuer des gestes par eux-mêmes.

Un concept révolutionnaire

La méthode développée par Sizhe Lester Li, doctorant au MIT, et ses collègues repose sur l’apprentissage auto-supervisé. En d’autres termes, le robot effectue des mouvements aléatoires, observe les résultats visuels, et ajuste ses commandes en conséquence. Il s’agit d’une forme de conscience corporelle artificielle, qui rappelle la manière dont nous, les humains, apprenons à contrôler nos membres dès notre plus jeune âge. Pour évaluer le système, les chercheurs ont eu recours à différents types de robots. Ces derniers ont été équipés du NJF. L’équipe du CSAIL a notamment mené des tests sur une main pneumatique souple capable de saisir des objets, une main Allegro rigide et un bras robotisé imprimé en 3D. Ils affirment également avoir testé la technologie sur une plateforme rotative dépourvue de capteurs.

Un robot capable d'apprendre.
Un robot capable d’apprendre de ses erreurs et d’évoluer dans son environnement. Crédit photo : MIT / CSAIL / Sizhe Lester Li

Faciliter la conception des robots

Les résultats ont été largement satisfaisants. Dans chaque cas, le Neural Jacobian Fields a réussi à modéliser la forme du robot et à comprendre comment ses membres réagissaient aux commandes, uniquement à partir de données visuelles. Selon les chercheurs, cette capacité à s’adapter à des morphologies variées sans modification matérielle ouvre la voie à des designs plus audacieux. Les ingénieurs n’ont plus besoin d’intégrer des capteurs ou de renforcer certaines zones pour faciliter le contrôle. Le robot apprend par lui-même, ce qui simplifierait considérablement le processus de conception.

Une innovation majeure

D’après Sizhe Lester Li, cette avancée marque un tournant dans la manière dont les robots sont conçus. « Aujourd’hui, de nombreuses tâches robotiques nécessitent une ingénierie et une programmation intensives. Demain, nous pourrions simplement montrer à un robot ce qu’il doit faire, et le laisser apprendre à atteindre l’objectif de manière autonome », a-t-il expliqué. En éliminant le recours aux capteurs traditionnels et la dépendance aux modèles préétablis, cette technologie novatrice basée sur l’intelligence artificielle offrirait en conséquence aux robots la capacité de s’adapter à des modifications physiques sans nécessiter de reconfiguration logicielle. Plus d’informations sur csail.mit.edu. Que pensez-vous de cette capacité à apprendre seul pour les robots ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Source
csail.mit.edu
Tags
Marc Odilon Envoyer un courriel 16 août 2025
0 2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page