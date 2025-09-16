« Une disponibilité de 99,3 % », l’invention d’une éolienne à deux pales très innovante

Innover dans le domaine de l’éolien demeure une priorité pour réduire l’impact carbone, améliorer l’intermittence du vent et réduire les coûts. L’entreprise chinoise Envision semble avoir trouvé la technologie efficace pour faire fonctionner une éolienne à deux pales. Elle dompte ainsi les obstacles qui jadis rendaient une telle conception impossible. Son prototype d’éolienne terrestre intelligente à deux pales de nouvelle génération a atteint les 500 jours de fonctionnement sans contre-performance.

Une conception modulaire bipale

En effet, l’entreprise Envision, pionnière dans les énergies vertes, développe depuis plus de dix ans la technologie des turbines bipales. Aujourd’hui, elle a démontré l’efficacité de cette turbine atypique dans le fonctionnement à long terme d’une éolienne comme les classiques tripales. Cependant, cette nouvelle génération d’éolienne offre des avantages comme la conception modulaire, la transportabilité et des coûts plus accessibles. Ce qui permettrait aussi de faciliter l’implantation dans des zones dans lesquelles les éoliennes classiques ne trouveraient pas de place (en zone urbaine). Mieux encore, de se positionner en tant qu’alternative durable aux éoliennes classiques.

Une innovation prête à la commercialisation

Entre le concept et sa commercialisation, il y a souvent plusieurs étapes. Envision les a toutes validés avec son prototype d’éolienne à deux pales atteignant un taux de disponibilité de 99, 3 %, un temps moyen entre pannes de 2 444 heures et une production équivalente à 3 048 heures de pleine charge par an. Après deux ans d’exploitation en condition réelle, des mois de tests et validation, la commercialisation est la prochaine étape. Il va sans dire que cette nouvelle génération d’éolienne peut être déployée à grande échelle, là où les réseaux électriques dépendent des énergies renouvelables. Ceci marquera une grande accélération en ce qui concerne la transition énergétique.

Les atouts de cette innovante éolienne

La nouvelle éolienne terrestre d’Envision energy repose sur son Modèle X. Une plateforme d’éolienne modulaire caractérisée par son architecture ouverte et une technologie de générateur à double alimentation (DFIG). Résultat : une amélioration de la stabilité, un rendement plus que satisfaisant et un système globalement efficace. Pour faire plus simple, cette nouvelle éolienne s’adapte au gré du vent.

Elle n'est plus limitée par des obstacles techniques comme les vibrations excessives, le déséquilibre de charge comme les prototypes historiques. Plus d'informations sur envisioncn.com.