Une entreprise française dévoile un drone qui nettoie les panneaux solaires de toiture

Bien que les panneaux photovoltaïques soient dotés d’un film de protection autonettoyant, des dépôts de saleté peuvent se former au fil du temps et impacter négativement sur la production d’énergie. Selon des chiffres publiés sur EDF solutions solaires, les modules encrassés peuvent enregistrer des pertes de rendement allant de 5 à 10 % par an. Pour éliminer la saleté présente sur des panneaux solaires, notamment ceux installés au niveau du toit, il est souvent recommandé de faire appel à des professionnels. Cependant, si ces derniers disposent de l’ensemble des équipements nécessaires à cette opération, le nettoyage de dispositifs photovoltaïques reste particulièrement complexe et les risques sont élevés. Pour faciliter leurs interventions, l’entreprise française Objectif Drone a mis au point le Chronos, un drone pouvant pulvériser de l’eau sur des modules placés en hauteur.

Un drone conçu pour des opérations de nettoyage à basse et haute pression

Destiné aux professionnels, le Chronos d’Objectif Drone peut être utilisé pour éliminer les dépôts de saleté sur des panneaux photovoltaïques installés au sol et sur les toits. Il est équipé d’une perche fixe pouvant être positionnée à la verticale ou à l’horizontale, reliée à un tuyau d’une longueur de 50 m et conçue pour les opérations de nettoyage à basse pression. Pour les salissures les plus tenaces, il peut être doté d’un dispositif de pulvérisation avec un tuyau de 25 m, capable de projeter de l’eau à une pression de 110 bars. Pour que les professionnels puissent nettoyer les modules photovoltaïques avec une grande précision, le drone met à leur disposition des caméras haute définition, ainsi que la technologie de télédétection LiDAR et la RTK (Real Time Kinematic), un système de navigation par satellite.

Une autonomie correcte

Pour permettre aux professionnels de nettoyer efficacement des panneaux photovoltaïques installés en hauteur, l’entreprise française ne s’est pas uniquement focalisée sur les technologies, comme le LiDAR ou la RTK. Elle a également porté une attention particulière à l’autonomie du Chronos. D’après Objectif Drone, sa batterie de 16 000 mAh lui permet de réaliser un nettoyage à basse pression pendant 35 minutes et à haute pression, durant 25 minutes. Par ailleurs, il serait en mesure de couvrir une surface de 500 m² par heure grâce, entre autres, à sa grande maniabilité. Pour information, les dimensions de ce drone sont de 62 × 62 × 42 cm. Son poids à vide, quant à lui, est de 2,4 kg.

Un drone de classe C5/C6

Ce drone conçu pour le nettoyage de modules solaires est de classe C5/C6. En d’autres termes, il peut être utilisé aussi bien en campagne qu’en milieu urbain, et dans tous les pays d’Europe exigeant une conformité avec la réglementation UAS. Toutefois, pour pouvoir le piloter, il est nécessaire d’obtenir une autorisation et de suivre une formation spécifique. À noter que pour acquérir le Chronos, deux options s’offrent aux professionnels.

Ils peuvent procéder à un achat directement chez le fabricant ou passer leur commande auprès de distributeurs basés en Espagne et en Belgique. Concernant le prix du drone, il est de 7 600 € HT et de 9 120 € TTC. Plus d’informations sur ce produit : objectifdrone66.fr. Ce drone nettoyeur vous intéresse ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .