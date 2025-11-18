Une entreprise sortie de nulle part dévoile le robot humanoïde le plus avancé à ce jour

À quelques semaines du CES 2025, les annonces se multiplient, et la plupart concernent des robots humanoïdes ! Saviez-vous que selon la Fédération internationale de la robotique, les ventes de robots de service professionnels ont bondi de 30 % en 2023 dans le monde selon l’IFR International Federation of Robotics. Cette tendance s’accentue chaque automne à l’approche des périodes de tests technologiques et des grands salons internationaux. C’est justement dans ce contexte que MindOn, une entreprise chinoise inconnue il y a encore six mois, vient de dévoiler ce qu’elle présente comme le robot humanoïde le plus avancé du moment. Fondé sur le Unitree G1, il serait vendu moins de 20 000 €. Je vous préviens : lorsque j’ai vu la vidéo, j’ai d’abord pensé à un scam. Et puis, j’ai réalisé que les mouvements rappelaient des travaux déjà observés dans cet article NeozOne, où un robot à l’apparence trop humaine avait dû être découpé pour prouver qu’aucun homme ne s’y cachait. Décryptage.

MindOn : le robot qui fait trembler l’industrie

J’ai revu trois fois la vidéo pour être sûre que ce n’était pas du deepfake. Cette dernière entre dans la catégorie « vidéo virale ». Elle montre le G1 en train de faire le lit, d’arroser des plantes, d’ouvrir des rideaux, de trier des objets, de ramasser des déchets, de réceptionner un colis, et même de jouer au frisbee avec des enfants. Personnellement, je l’embauche pour la promenade d’Idann et Loki, mes deux chiens fous ! Le tout avec une fluidité quasi humaine. Le plus étonnant ? MindOn assure qu’il n’y a ni accélération, ni téléopération, seulement son « cerveau » IA embarqué.

De quoi surprendre, dans un secteur où les humanoïdes peinent encore à sortir du télépilotage. Pour comprendre l’origine de cette prouesse, il faut revenir à 2014. Cette année-là, le chercheur Qingxu Zhu cosigne une publication dans Nature sur un modèle d’IA permettant d’imiter les mouvements naturels des animaux lors du contrôle moteur. Difficile de ne pas reconnaître cette logique biomimétique dans les mouvements du G1. Et, dans un autre registre, les humanoïdes sont déjà élus « inventions de l’année » comme le Figure 03, dont nous vous parlions récemment sur NeozOne.

Pourquoi cette vidéo provoque autant de scepticisme ?

Pour une raison simple : l’autonomie complète, sans « tricherie », reste l’objectif le plus difficile du secteur. Voici ce qui dérange (et fascine) les spécialistes :

Pas de téléopération : rare, et souvent impossible à vérifier

Vitesse naturelle : la fluidité ne semble pas artificielle

Variété des tâches : un seul robot exécutant 8 actions différentes

Manipulation précise + locomotion complexe : un combo encore très expérimental

Environnement non contrôlé : plantes, rideaux, lits, objets variés…

Si tout cela est vrai, alors MindOn vient de montrer ce que beaucoup appellent un « ChatGPT moment » pour la robotique : la capacité de généraliser des actions dans des environnements jamais vus.

MindOn, miracle technologique ou montage génialement orchestré ?

Pour l’instant, personne n’a de preuve formelle… mais beaucoup d’indices convergent. L’entreprise, fondée le 20 mai 2025, vient tout juste d’annoncer sa levée d’amorçage. Son positionnement est clair : elle ne fabrique pas de robots, elle fabrique des cerveaux. Elle s’appuie sur le G1, déjà utilisé par Amazon, Stanford et le MIT pour leurs recherches en manipulation fine et sécurité robotique. S’il s’avère que MindOn a réellement atteint un taux d’autonomie supérieur à celui observé dans les laboratoires occidentaux, alors oui, l’industrie devra repenser son calendrier.

Car l'idée d'un robot humanoïde polyvalent dans nos maisons pourrait ne plus appartenir à un futur lointain… mais à 2026.