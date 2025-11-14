Une entreprise utilise de l’argile pour transformer les terres désertiques en sols fertiles

La sécurité alimentaire est l’une des principales préoccupations de tout pays. Face à la croissance démographique mondiale et au réchauffement climatique, les scientifiques n’hésitent pas à faire preuve d’innovation afin d’augmenter la productivité dans le secteur agricole. En Norvège, Desert Control fait par exemple parler d’elle depuis quelque temps pour son innovation qui vise à rendre cultivables des zones auparavant stériles. Comme je l’ai mentionné ci-haut, cette solution porte le nom de LNC (Liquid NanoClay). Comme son appellation le suggère, elle consiste en un mélange d’argile et d’eau. En combinant ces deux éléments, l’entreprise norvégienne affirme être en mesure de contribuer à la régénération des terres dégradées.

Un défi mondial

Force est de constater que le manque croissant de terres cultivables représente un défi majeur pour l’agriculture mondiale. Cette tendance menace à la fois la sécurité alimentaire, les écosystèmes et les moyens de subsistance de milliards de personnes. À ce propos, le FAO affirme dans un rapport publié le 3 novembre 2025 que près de 2 milliards de personnes résident aujourd’hui dans des zones où la productivité agricole diminue en raison de la détérioration des sols. Le LNC pourrait changer la donne en promettant de transformer les sols arides en terres propices à l’agriculture. Cette technologie de régénération des sols promet d’ailleurs d’être facile à mettre en œuvre.

Favoriser l’agriculture durable dans les déserts

En effet, il suffit de pulvériser la solution à base d’argile et d’eau sur le sable pour revitaliser un sol désertique. Comme l’explique notre source, l’argile se lie de cette façon aux particules de sable pour créer une fine couche qui améliore considérablement la rétention de l’eau et des nutriments. Desert Control annonce une réduction de la consommation d’eau pour l’agriculture jusqu’à 50 %. Avec cette innovation, la start-up norvégienne veut ainsi rendre possible l’agriculture durable dans les zones désertiques. Cette avancée pourrait aussi permettre la reforestation et le verdissement à grande échelle de ces régions.

Une efficacité impressionnante

Dans le cadre d’un essai aux Émirats arabes unis, la méthode Liquid NanoClay aurait fait preuve d’une grande efficacité. Concrètement, elle aurait permis de transformer des sols désertiques en sols cultivables en quelques heures. À titre de comparaison, les procédés conventionnels nécessitent entre 10 et 15 ans pour parvenir à un résultat comparable. Par ailleurs, le Centre international pour l’agriculture biosaline (ICBA) affirme que cette innovation signée Desert Control pourrait bien révolutionner les pratiques agricoles en améliorant les rendements tout en limitant l’usage de l’eau.

For Jayden Fierro, starting his career meant combining science with impact. Today, he’s helping Desert Control save water and revive desert soils at the University of Arizona. pic.twitter.com/QLrB1dlBby — Desert Control (@desert_control) September 23, 2025

À noter que la start-up norvégienne a annoncé il y a quelques mois le lancement d'un essai à grande échelle à Somerton, en Arizona, aux États-Unis, en partenariat avec le producteur de dattes Oasis Date. Plus d'infos : desertcontrol.com.