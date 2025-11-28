Une étonnante moto électrique dotée d’ailes solaires rétractables pour se recharger

L’univers de la mobilité électrique ne cesse de surprendre par des innovations plus intéressantes les unes que les autres. Parmi les concepts les plus intrigants ayant émergé dernièrement sur la Toile, la Solaris est un deux-roues électrique pour le moins fascinant. Fruit de l’imagination des designers du cabinet MASK Architects, elle ambitionne de s’affranchir des bornes de recharge et des infrastructures électriques existantes. Pour ce faire, elle dispose de panneaux solaires photovoltaïques circulaires qui se déploient comme un auvent. À noter que ce système ingénieux est conçu pour s’étendre uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Un design futuriste pensé pour la légèreté et l’efficacité

La disposition circulaire des panneaux photovoltaïques de la Solaris augmenterait la surface de capture solaire de près de 150 % par rapport aux modules classiques. Cela permettrait de capter suffisamment d’énergie solaire pour recharger la batterie lithium intégrée. Par ailleurs, le deux-roues séduit par son esthétique. Son châssis est constitué d’une structure en aluminium et carbone conçue pour réduire le poids tout en garantissant robustesse et stabilité. À cela s’ajoute une queue minimaliste en fibre de carbone. La présence d’un éclairage LED réparti sur l’ensemble de la carrosserie accentue le look futuriste de l’engin. Le tout donne une impression de modernité et de sobriété, loin des modèles équipés de panneaux solaires fixes, à l’instar de la Stellar Landcraft.

Une gestion intelligente de l’énergie

MASK Architects ne s’est pas contenté d’ajouter des panneaux solaires rétractables. La moto intègre un système intelligent de gestion énergétique. Celui-ci est en mesure de suivre en temps réel la consommation, le stockage et la collecte de l’énergie. Comme si cela ne suffisait pas, le cabinet de design a imaginé un tableau de bord numérique qui affiche des informations sur la performance et l’état de la recharge solaire. Dans un souci de praticité et afin de rendre l’expérience utilisateur plus prenante, la Solaris disposerait d’une application mobile dédiée. Côté motorisation, les designers ont prévu un système de propulsion à haut couple, garantissant une accélération vigoureuse.

Un design pratique ?

Le concept inclut un système de freinage régénératif qui permet de récupérer de l’énergie lors des phases de décélération. Cette approche complète la recharge solaire et optimise l’autonomie, renforçant l’idée d’un véhicule réellement autonome. L’intérêt de la Solaris dépasse la simple innovation technologique. Dans de nombreuses régions du monde où les infrastructures de recharge électrique sont inexistantes ou insuffisantes, l’engin pourrait tout changer en offrant une autonomie énergétique qui ne dépend d’aucune source d’alimentation électrique externe. Toutefois, je tiens à souligner qu’il s’agit d’un simple concept.

De plus, bien qu'elles soient fonctionnelles, les « ailes solaires » risquent d'être peu pratiques en occupant notamment beaucoup d'espace lorsqu'elles sont déployées. Leur esthétique pourrait en outre diviser les amateurs de design… Plus d'infos : maskarchitects.com.