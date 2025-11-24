Une étudiante sud-africaine de 16 ans invente une boucle d’oreille anti-agréssion

Alerting Eartpeace : l’invention en 5 points essentiels Une invention discrète peut sauver des vies.

L’Alerting Earpiece alerte, localise et photographie en un clic.

À 16 ans, Bohlale a transformé la peur en technologie utile.

L’innovation est une réponse concrète aux violences.

Même une petite idée peut avoir un immense impact.

Sur NeozOne, nous aimons beaucoup parler d’inventions : c’est un peu l’essence de notre site qui existe depuis 1999 ! J’ai, pour ma part, une petite préférence pour les inventions utiles ! Et, il serait difficile de ne pas qualifier d’utile celle que je vais vous présenter. Elle s’appelle « Alerting Earpiece », et est une invention imaginée par la jeune Sud-Africaine Bohlale Mphahlele, 16 ans à peine. Cette boucle d’oreille est capable d’envoyer une alerte, une photo d’un agresseur et la localisation en temps réel… le tout depuis une simple boucle d’oreille. Avant de raconter son histoire, il faut rappeler une réalité glaçante : en 2023, selon le ministère de l’Intérieur, 444 700 victimes de violences physiques et 114 100 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées en France. Et, à l’échelle internationale, les chiffres sont tout aussi alarmants, comme le montre ce rapport de Parliament South Africa ou l’analyse de l’UNICEF sur les violences dans l’Afrique australe disponible ici. Découverte.

Une invention née d’une question simple : comment aider ?

En 2020, alors qu’elle avait à peine 16 ans, Bohlale Mphahlele vit défiler les actualités sur les violences en Afrique du Sud. Là où beaucoup auraient ressenti de la peur ou de l’impuissance, elle s’est posé une question que nous devrions tous oser formuler : « Que puis-je faire à mon niveau ? » L’adolescente de Limpopo a alors imaginé un dispositif aussi discret qu’ingénieux : un earpiece capable de se faire passer pour une boucle d’oreille, mais doté d’un bouton secret déclenchant instantanément un envoi d’alerte, de photos des agresseurs et de la position GPS. Aucun geste brusque, aucune fuite nécessaire : un simple clic suffit.

Un parcours qui force l’admiration

Son prototype a remporté une médaille au prestigieux Eskom Expo for Young Scientists. Mais, surtout, l’invention a attiré l’attention des médias nationaux, des associations et même des institutions. Médias, ministres, radios : tout le monde voulait comprendre comment une jeune fille de 16 ans avait réussi à transformer son indignation en solution concrète. Depuis, la jeune femme a fondé sa propre entreprise, poursuivi des études en technologies de l’information et rejoint des programmes dédiés aux jeunes femmes innovantes. Elle développe aujourd’hui une version plus avancée de son earpiece, tout en accompagnant d’autres adolescentes dans la tech. Une inventrice qui en accompagne d’autres : elle a tout compris !

Ce qu’il faut retenir

Une invention née de l’urgence de protéger les femmes et les enfants

Un dispositif discret, activable sans alerter l’agresseur

Un envoi d’alerte + localisation + photo en temps réel

en temps réel Une jeune créatrice devenue entrepreneuse et mentor

Une innovation qui pourrait inspirer d’autres pays, dont la France

🚨 Bohlale Mphahlele, originaire de Limpopo en Afrique du Sud, a inventé à 16 ans l’Alerting Earpiece, une boucle d’oreille qui alerte la police et envoie la localisation GPS en cas d’agression. En appuyant sur un bouton discret, l’accessoire prend aussi une photo de… pic.twitter.com/3R2yeUYI2U — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) October 22, 2025

L’invention qui pourrait inspirer nos propres solutions

Dans un contexte mondial compliqué, les dispositifs anti-agressions se multiplient, comme nous vous en parlions déjà dans cet article NeozOne dédié aux innovations anti-agressions. Et, l’invention de Bohlale illustre parfaitement ce vent de créativité engagé pour protéger les plus vulnérables. L’histoire de Bohlale pose une question essentielle : pourquoi ne pas imaginer, chez nous aussi, des dispositifs pensés directement par celles et ceux qui vivent la peur au quotidien ? C’est peut-être cela, la force des inventions : elles montrent que chacun peut agir, même à 16 ans, même avec une simple boucle d’oreille. Et vous, pensez-vous que ce type d’invention pourrait réellement changer la sécurité des femmes au quotidien ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !