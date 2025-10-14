Une famille construit en six mois une maison en A de 115 m² avec seulement 60 000 €

À Holving, un petit village de Moselle, Christian et Malika Burkholzer ont bâti en six mois une maison en A de 115 m² pour seulement 60 000 €. Oui, vous avez bien lu, six mois et un budget qu’on retrouve à peine sur un devis de salle de bain parisienne. Leur aventure, relayée par Recto & Verso, montre qu’avec un peu d’huile de coude (et beaucoup de courage), on peut transformer un rêve d’autonomie en réalité solide et boisée. Ces habitations triangulaires, appelées A-Frame dans les pays anglo-saxons, séduisent par leur coût réduit, leur charme montagnard et leur efficacité énergétique. Leur conception minimaliste permet d’économiser sur les fondations et les matériaux. Un bon point à l’heure où les prix du mètre carré donnent parfois le vertige. Visite de chantier !

De l’inspiration à la construction : la magie du triangle

C’est en découvrant les vidéos d’Élizabeth Faure, pionnière française de la maison en A, que le couple a eu le déclic. « Si elle l’a fait, pourquoi pas nous ? », se sont-ils dits. Élizabeth, autodidacte de 73 ans, a inspiré des centaines d’autoconstructeurs depuis qu’elle a bâti sa maison à Lusignac en Dordogne pour moins de 40 000 €. Nous vous en parlions dans cet article : elle a su prouver qu’avec de la débrouille et un bon sens de la géométrie, on pouvait habiter un rêve. Et, treize ans plus tard, son aventure continue d’inspirer toute une génération. Pour Christian et Malika, tout a commencé par la vente de leur ancien chalet. En juin 2021, ils ont retroussé leurs manches et, avec l’aide de leurs proches, monté leur maison sur 21 piliers en ciment et 16 triangles équilatéraux. En février suivant, ils emménageaient dans leur nouveau cocon en bois, un poêle trônant fièrement au centre du salon, comme un cœur battant au milieu d’un refuge.

Les atouts et défis d’une maison en A

Vivre dans une maison en A, c’est choisir le charme rustique du bois et l’efficacité d’un habitat compact. Leur intérieur, en épicéa et Douglas, dégage une atmosphère chaleureuse où l’on imagine volontiers un bon feu et un chocolat chaud pendant que la pluie tambourine sur le toit. Mais, tout n’est pas simple. Les murs inclinés, aussi esthétiques soient-ils, réduisent un peu l’espace. Pour autant, Christian et Malika ont su s’adapter : mobilier sur mesure, astuces de rangement, et surtout la satisfaction d’avoir tout fait de leurs mains.

Ce qu’il faut retenir de leur aventure :

Éléments Détails Surface totale 170 m² au sol / 115 m² loi Carrez Durée de construction 6 mois Budget global 60 000 € Toiture Bac acier Isolation Laine de verre + polystyrène extrudé Nombre de triangles 16 Particularité 100 % autoconstruction familiale

Ce couple mosellan démontre que l’autoconstruction n’est pas réservée aux professionnels, à condition d’avoir de bons plans (et un bon sens de l’équilibre à 9 m de haut !).

Construire soi-même sa maison en A, un rêve à portée de main

Pour ceux qui voudraient suivre cet exemple, plusieurs ressources existent. Le site La Maison en A recense les projets participatifs partout en France. On y trouve des conseils, des retours d’expérience et parfois même des plans gratuits. Sur ce site, vous découvrirez également les vidéos et les tutoriels d’Élizabeth Faure, que vous pouvez aussi retrouver sur sa chaîne YouTube.

Et, si l'envie de liberté vous chatouille, n'oubliez pas de consulter le Plan Local d'Urbanisme avant de sortir la perceuse : chaque commune fixe ses propres règles. Et vous, oseriez-vous vous lancer dans l'aventure d'une maison en A pour 60 000 € seulement ?