« Une flexibilité inédite », CATL lance une batterie pour VE combinant 2 chimies distinctes

CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), leader mondial des batteries destinées aux véhicules électriques, continue de dominer le marché grâce à ses percées technologiques. Sa dernière innovation, la « battery within a battery » (batterie à l’intérieur d’une batterie), promet de transformer l’industrie automobile en combinant différentes chimies dans une seule unité et en offrant une flexibilité inédite. Cette technologie vise à répondre aux défis en matière d’autonomie, de rapidité de charge et de performance dans les conditions extrêmes, tout en renforçant la sécurité et la durabilité des batteries.

Une avancée technologique majeure pour les batteries de véhicules électriques

Le géant chinois CATL frappe fort avec une innovation qui pourrait bouleverser le secteur. Baptisée Freevoy, cette nouvelle technologie d’accumulateur repose sur une architecture à deux cellules différentes intégrées dans un même module, chacune utilisant une chimie différente, comme le lithium-ion et le sodium-ion. Cette approche permet d’adapter dynamiquement la gestion de l’énergie selon les besoins du véhicule tout en mettant l’accent sur la sécurité et la densité énergétique. Grâce à cette conception hybride, CATL promet une amélioration simultanée de plusieurs paramètres essentiels tels que l’autonomie, la vitesse de charge, la fiabilité par temps extrême et la longévité.

Une technologie prometteuse pour les véhicules électriques

Le concept « battery within a battery », sur lequel repose le Freevoy Dual-Power Battery, promet des améliorations impressionnantes. Selon CATL, une architecture de type nickel-cobalt-manganèse (NCM) pourrait permettre de concevoir des voitures électriques avec jusqu’à 1 500 km d’autonomie. Cette conception offrirait une autonomie allant jusqu’à 520 km avec une charge d’à peine cinq minutes. Autre atout majeur : la robustesse en conditions extrêmes. La batterie conserverait son efficacité jusqu’à -30 °C, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements hostiles.

CATL a également renforcé la sécurité en parvenant à réduire les risques d’explosion et d’incendie. La technologie Freevoy profite des avancées réalisées avec les batteries Naxtra du fabricant qui possèdent une durée de vie supérieure à 10 000 cycles. Cela est en partie dû à l’utilisation d’une anode autoformante qui augmente également la densité énergétique. À titre de comparaison, les cellules lithium-ion conventionnelles dépassent rarement les 4 000 cycles en termes de longévité.

Mieux se positionner sur le marché

Avec cette innovation, CATL consolide sa position sur le marché mondial des batteries, où elle détient déjà une part de près de 38 %. En répondant aux attentes croissantes en matière de mobilité durable et de performance, la société anticipe les besoins futurs du secteur automobile. Ce développement stratégique confirme son engagement à rester à la pointe de l’innovation dans un domaine en pleine croissance.

Fait intéressant, la batterie Freevoy serait d’ores et déjà prête à équiper les véhicules électriques actuels. Plus d’informations sur CATL.com. L’évolution des batteries électriques de CATL laisse rêveur, verrons-nous les véhicules électriques avec plus d’autonomie que les thermiques un jour pour un temps de recharge équivalent ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .