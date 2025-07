Une fonction cachée sur iPhone vous aide à lutter efficacement contre le mal des transports

Les grands départs en vacances sont synonymes pour beaucoup de « mal des transports » ! Que ce soit en avion, en train, ou même en voiture, cette sensation désagréable de nausées, de maux de tête et de mal-être touche de nombreuses personnes. Saviez-vous qu’une petite nouveauté d’iOS 18 pourrait bien changer la vie des passagers sensibles en voiture ? Baptisée Vehicle Motion Cues, cette fonctionnalité est disponible sur iPhone et iPad depuis la mise à jour de septembre, et son but est simple : réduire les nausées et les vertiges liés au mal des transports. Apple s’appuie sur des études récentes montrant que ces désagréments proviennent souvent d’un décalage entre ce que l’on voit et ce que notre oreille interne ressent. En gros, votre cerveau est un peu perdu entre les virages de la voiture et l’écran de votre téléphone. Bonne nouvelle : Apple a trouvé une parade étonnamment simple, comme l’explique cet article de BFMTV. Décryptage.

Une idée toute simple, mais diablement efficace

Alors comment ça marche ? En réalité, l’iPhone va afficher de petits points animés sur les bords de l’écran. Ces points réagissent aux mouvements du véhicule : ils glissent de gauche à droite dans les virages, reculent ou avancent lors des freinages ou des accélérations. L’idée est de réconcilier vos yeux et votre oreille interne, pour que votre cerveau arrête de croire que vous êtes sur un bateau en pleine tempête… alors que vous lisez vos e-mails dans une Clio. Cette fonction exploite les capteurs de mouvement intégrés aux iPhone et iPad (accéléromètre, gyroscope, etc.). Dès que l’appareil détecte que vous êtes dans un véhicule, il active ces points qui servent de repères visuels. Et, si vous avez l’habitude de bouquiner ou de répondre à vos messages pendant un trajet, ce petit ajout graphique pourrait bien devenir votre meilleur copilote.

Un accès caché dans les réglages, mais rapide à configurer

Comme souvent chez Apple, la fonction n’est pas mise en avant dès l’écran d’accueil. Il faut aller la chercher un peu… mais une fois activée, elle peut être ajoutée à votre centre de contrôle pour un accès ultra-rapide. Voici comment faire, étape par étape :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone ou iPad

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Accessibilité

Appuyez sur Animation

Activez l’option Afficher les indicateurs de mouvements du véhicule

(Optionnel) Revenez dans les Réglages, puis dans Centre de contrôle

Ajoutez Indicateurs de mouvement pour un accès rapide pendant vos trajets

Testez durant un trajet, et ajustez selon vos besoins (activation/désactivation selon la sensibilité)

Simple, non ? Et, contrairement aux bracelets anti-nausée ou aux pastilles à la menthe, cette solution ne prend pas de place dans la poche !

Un soulagement discret pour petits et grands voyageurs

Ce genre de fonction peut sembler gadget, mais elle s’adresse à une population bien réelle : environ 1 personne sur 3 est sujette au mal des transports, selon les études cliniques mentionnées par Apple. Et, ce n’est pas réservé aux enfants à l’arrière de la voiture : adultes, seniors, et même certains chauffeurs de taxi l’apprécient. Vehicle Motion Cues s’intègre discrètement à l’expérience iOS sans la perturber, et peut être activée à la demande. Bien entendu, cela ne remplace pas une pause régulière sur les aires d’autoroute ni l’air frais d’une vitre ouverte. Mais, pour lire ou regarder une vidéo sans avoir le cœur au bord des lèvres, c’est un grand pas pour vos futurs covoiturages ! Et vous, avez-vous déjà testé cette astuce anti-nausée discrète avec votre iPhone sous iOS 18 ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !