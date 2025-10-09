Une jeune prodige franco-tunisienne réinvente l’éolienne avec un dispositif à double rotor

Malgré une puissance nouvellement raccordée de 520 MW au premier semestre de 2025, la part de l’éolien dans le mix énergétique français a légèrement baissé. Selon le SDES (service des données et études statistiques), la production d’énergie éolienne a atteint 23,2 TWh durant cette période. Ce qui représente 10,0 % de la consommation d’électricité en France et constitue un recul d’environ 1,2 point par rapport au premier trimestre de l’année 2024. Toutefois, l’Hexagone pourrait bien augmenter significativement la production de son parc éolien dans un avenir proche grâce, entre autres, à Emma Louise Milady. Cofondatrice de la start-up Sereo Engineering et ingénieure en électromécanique et en énergie, cette Franco-Tunisienne de 29 ans travaille sur un projet qui consiste à mettre au point une éolienne offshore révolutionnaire équipée de deux rotors.

Une plus grande quantité d’énergie et un impact environnemental limité

Vous l’aurez compris, l’éolienne innovante sur laquelle Emma Louise Milady travaille actuellement est capable de produire davantage d’énergie que certains dispositifs classiques, en raison de ses deux rotors. D’après des estimations, sa capacité devrait atteindre 30 MW. Hormis la production d’électricité plus élevée, elle a un impact environnemental relativement faible. D’une part, la présence de deux turbines permet de réduire le nombre d’éoliennes à installer pour répondre aux besoins d’une commune ou d’une région. D’autre part, ce dispositif innovant est doté d’une structure flottante qui ne nécessite aucun point d’ancrage et qui, par conséquent, permet d’éviter l’altération des fonds marins.

Une éolienne facile à mettre en place

Si le dispositif de Sereo Engineering produit plus d’énergie que la majorité des éoliennes offshore, il est également facile à installer. Dans un premier temps, sa partie haute est transportée à l’horizontal sur le site d’exploitation à l’aide d’une barge. Une fois cette étape terminée, il suffit de la relever en lestant sa structure flottante avec du sable, par exemple. Pour finir, les différents éléments, comme les rotors, sont installés avec des dispositifs de serrage, tels qu’un pile gripper. Cette étape ne nécessite pas l’utilisation de matériel de levage. Il est à noter que cette éolienne s’aligne avec le vent de manière naturelle et n’a donc pas besoin de dispositif destiné à ajuster son orientation. Par ailleurs, sa structure en V lui confère une grande robustesse et son flotteur innovant est peu sensible à la houle, assurant une excellente stabilité quelles que soient les conditions.

Vers la fabrication d’une éolienne pilote

Emma Louise Milady et Olivier Laffitte, un autre ingénieur et cofondateur de la startup Sereo Engineering, projettent de lever 20 millions d’euros pour fabriquer un premier prototype et mettre en place une éolienne pilote. Cette dernière devrait être opérationnelle d’ici à deux ou trois ans, selon les deux dirigeants de l’entreprise. Outre l’éolienne pilote, la collecte de fonds permettra de breveter l’invention au niveau mondial. L’ingénieure en électromécanique et en énergie a déclaré qu’un brevet doit être déposé rapidement, notamment aux États-Unis, dans la mesure où ce pays est particulièrement intéressé par le dispositif et surveille actuellement son entreprise.

Pour information, Emma Louise Milady a été récompensée durant la cérémonie des Best CEO Awards qui s’est déroulée à Madrid. De son côté, Sereo Engineering est aujourd’hui considérée par la Silicon Valley comme une des 100 startups les plus innovantes du monde. Plus d’informations sur sereo.fr. Que pensez-vous de cette éolienne innovante à double rotor ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .