Une panne de Cloudflare met le Web mondial en PLS

En direct 16h08 : Le problème est corrigé.

14h28 : Le problème a été identifié et une solution est en cours de mise en œuvre.

14h03 : Le service Cloudflare est de nouveau en panne

13:57 : le service anti-spam Cloudflare Turnstile est toujours hors service, bloquant l’accès à certaines pages

13:27 : le service de Cloudflare est de nouveau opérationnel mais les raisons de la panne ne sont toujours pas communiquées.

13h12 : Panne mondiale de Cloudflare

Aujourd’hui depuis quelques minutes, le service de DNS Cloudflare est victime d’une panne massive depuis ce matin, touchant de nombreux sites internet et services en ligne ChatGPT, le Journal du Geek, X (anciennement Twitter), Presse Citron, et même NeozOne par le biais des commentaires (le robot antispam est hors service). Les internautes rencontrent une page d’erreur « Internal server error » bloquant intégralement l’affichage des pages internet. La cause de cette panne mondiale est toujours inconnue à l’heure où j’écris ces lignes.

Cloudflare est un service et « l’un des plus grands réseaux sur Internet ». De nombreux utilisateurs, sites internet et services en ligne recourent à leurs services (près de 20 % du web mondial) dans le but d’améliorer la sécurité et les performances de leurs sites et services web. Notamment en bloquant les attaques DDoS. Il permet également d’optimiser le chargement des sites internet en répliquant les pages WEB d’un grand nombre serveurs installés dans de nombreux pays. Concernant la panne actuelle, il semblerait que ce soit le serveur situé à Paris qui pose problème. Nous actualiserons cet article quand nous aurons plus d’informations. Ironie du sort, le site internet Downdetector, connu pour référencer en direct les interruptions de service, est également hors-service à cause de la défaillance de Cloudflare.

En Belgique, le site lalibre.be, fonctionne encore, il annonce lui aussi cette panne mondiale dans cet article. De l’autre côté de l’Atlantique, même punition comme l’indique TVA.nouvelles.ca ou encore le Journal du Québec. Je suis abonnée sur Messenger aux infos BFMTv, et à l’instant, j’ai reçu ceci : Internet actuellement frappé par une panne mondiale relatée dans cet article précisément.

« Problèmes rencontrés par le réseau mondial Cloudflare . Mise à jour – Nous constatons une reprise des services, mais les clients peuvent continuer à observer des taux d’erreur supérieurs à la normale pendant que nous poursuivons nos efforts de correction. Enquête – Cloudflare a connaissance d’un problème qui touche plusieurs clients et mène actuellement une enquête : des erreurs 500 généralisées, ainsi que des défaillances du tableau de bord et de l’API Cloudflare. Nous nous efforçons de comprendre l’ampleur totale de l’impact et d’atténuer ce problème. D’autres mises à jour suivront prochainement. » Source : cloudflarestatus.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .