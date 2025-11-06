Une peinture qui bloque 97% des rayons du soleil et qui capture l’eau contenue dans l’air

Le refroidissement passif représente une solution efficace pour diminuer notre empreinte carbone. Par ailleurs, l’eau douce devient une ressource de plus en plus précieuse en raison du changement climatique et de la croissance démographique mondiale. Avec leur revêtement révolutionnaire, des scientifiques de l’Université de Sydney, en Australie, en collaboration avec la start-up Dewpoint Innovations, veulent améliorer les choses. Il s’agit effectivement d’une peinture conçue pour empêcher les rayons solaires nocifs de pénétrer dans les bâtiments. Comme si cela ne suffisait pas, elle est en mesure de capturer l’humidité contenue dans l’air.

Une peinture à double fonction

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens à noter qu’une étude consacrée à cette avancée a été publiée dans la revue Advanced Functional Materials. Le nouveau matériau, qui ressemble à une peinture blanche classique, possède des propriétés remarquables. Grâce à sa structure nano-ingénierée, composée notamment de polyfluorure de vinylidène-co-hexafluoropropène (PVDF-HFP), il réfléchit la lumière solaire de manière diffuse sans recourir à des pigments UV comme le dioxyde de titane. Cette approche permet non seulement d’éviter l’éblouissement, mais aussi d’assurer une durabilité accrue face aux rayons ultraviolets qui dégradent habituellement les revêtements extérieurs.

Des résultats prometteurs en conditions réelles

Comme indiqué plus haut, ce revêtement favorise la condensation de la vapeur d’eau présente dans l’air. L’humidité qui se condense en gouttelettes à sa surface est récupérée à travers une couche supérieure lisse. Cette dernière facilite l’écoulement du liquide. Pour tester l’efficacité de leur invention, les chercheurs ont mené un essai sur le toit du laboratoire Sydney Nanoscience Hub de l’Université de Sydney. Les tests ont duré six mois. Lors de cette phase, l’équipe a constaté que la peinture permettait de collecter de la rosée pendant plus de trois mois par an. En moyenne, 390 millilitres d’eau par mètre carré de toiture ont été récoltés chaque jour dans des conditions optimales. Cela signifie qu’une surface de 15 m² pourrait produire environ 5,9 litres d’eau par jour.

Bientôt sur le marché ?

Par ailleurs, les chercheurs ont mesuré d’importantes baisses de la température intérieure. Il s’avère que le revêtement est capable de bloquer 97% des rayons du Soleil, maintenant ainsi les bâtiments jusqu’à 6 °C plus frais que la température ambiante. Il est intéressant de noter que Dewpoint Innovations travaille actuellement au développement d’une version commerciale de la peinture. Autant dire que la solution devrait bientôt débarquer sur le marché.

Le moins que je puisse dire, c’est que cette approche qui combine refroidissement passif et production d’eau douce pourrait jouer un rôle crucial face aux défis posés par le changement climatique. Plus d’infos : scimex.org. Un tel revêtement pourrait-il se retrouver prochainement sur nos murs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .