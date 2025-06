« Une pelouse parfaite », un chercheur jardinier dévoile un gazon beaucoup plus résistant

La robustesse d’une pelouse dépend généralement de plusieurs facteurs tels que le type de gazon utilisé, l’entretien et l’environnement de croissance. Par exemple, les pâturins sont réputés pour leur robustesse, mais poussent à un rythme plutôt lent. Le ray-grass anglais est également robuste, mais présente une grande sensibilité à la sécheresse. De leur côté, les fétuques fines offrent un bel aspect visuel, mais leur fragilité les rend peu résistantes au piétinement. Bien sûr, en plus de la sécheresse et de l’exposition prolongée au Soleil, les conditions climatiques extrêmes telles que les vagues de chaleur (ou de froid) peuvent affecter la qualité d’une pelouse. Fort de ce constat, une équipe britannique, constituée de jardiniers, d’horticulteurs et de chercheurs, a développé une nouvelle forme de pelouse qui résiste mieux à ces contraintes.

Une invention prometteuse

Comme le précise notre source, la nouvelle pelouse a pu voir le jour grâce aux travaux de recherche menés par le célèbre jardinier Monty Don, en collaboration avec la Royal Horticultural Society (RHS). Pour information, cette dernière est une organisation à but non lucratif chargée de promouvoir le jardinage et l’horticulture au Royaume-Uni et en Europe. Sobrement baptisée « Pelouse robuste », leur création se présente comme un gazon plus naturel, nécessitant très peu d’eau et moins de pesticides que le gazon traditionnel. De plus, il demande peu d’entretien.

Une pelouse pas comme les autres

Pour parvenir à un tel résultat, l’équipe a opté pour une combinaison hybride associant herbe de seigle résistante, trèfles, pissenlits et marguerites. En dépit de son aspect rustique, la nouvelle pelouse est plus structurée qu’une prairie sauvage, ce qui en fait une solution adaptée à ceux qui souhaitent disposer d’un gazon à la fois durable et esthétique. Bref, il s’agit d’une invention qui pourrait profiter à la fois aux jardins privés et aux parcs publics, pour ne citer que ces exemples. L’une des particularités de ce nouveau type de gazon est sa grande résistance au piétinement. Il supporte sans problème le passage des humains et des animaux, en particulier des chiens. Par ailleurs, ses fleurs en font un écosystème idéal aux insectes pollinisateurs.

Un impact environnemental non négligeable

Cette invention a été présentée officiellement lors de l’exposition florale de Chelsea (Chelsea Flower Show) qui s’est tenue à Londres, du 20 au 24 mai dernier. Il faut savoir qu’avec cette nouvelle forme de pelouse, les horticulteurs britanniques veulent également contribuer à la préservation de l’environnement. Ils estiment que leur solution peut aider à réduire l’empreinte carbone des espaces verts artificiels. Plus d’informations sur cet article de thegardian.com. Et vous, est-ce de la pelouse ou du gazon dans votre jardin ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .