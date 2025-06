Une start-up utilise la puissance du soleil pour revaloriser les déchets non recyclables

Le traitement des déchets polluants tels que l’amiante, les boues de dragage, les résidus de bauxite et les déchets fluorés constitue un énorme défi. En plus d’être très énergivores, les procédés actuels n’éliminent pas complètement le danger que représentent ces éléments. Fort de ce constat, la jeune entreprise française Heliosand, basée à Lyon, a développé une technologie innovante qui pourrait changer la donne. Celle-ci consiste à utiliser l’énergie solaire pour traiter les déchets jugés dangereux pour l’environnement et les êtres vivants. Concrètement, Heliosand a inventé une méthode écologique qui se veut une alternative à l’incinération et à l’enfouissement. Cette approche prometteuse repose sur l’utilisation d’un concentrateur solaire géant à lentille de Fresnel.

Des températures extrêmes

Le concept exploité par l’entreprise, créée en 2019, vise à produire une chaleur extrême atteignant jusqu’à 4 000 °C. Ce qui rend ce procédé particulièrement intéressant, c’est qu’il est alimenté entièrement par le Soleil qui est une source d’énergie propre, abondante et, surtout, gratuite. Avec cette technologie novatrice, Heliosand veut ainsi transformer en profondeur le traitement des déchets dangereux, y compris ceux réputés non recyclables, en proposant une nouvelle technique de recyclage basée sur l’énergie solaire concentrée. Selon les explications, l’idée consiste à faire fondre les déchets pour ensuite les vitrifier.

Une fournaise écologique

Contrairement aux fournaises conventionnelles, celle d’Heliosand arbore une conception durable. Sa mise en œuvre devrait permettre à l’entreprise de renoncer à l’utilisation des combustibles fossiles dans le recyclage des déchets. À noter qu’une fois vitrifiés et inertes, ces derniers peuvent être utilisés dans le secteur du BTP, notamment en remplacement des granulats minéraux du béton. Par ailleurs, la start-up affirme que la chaleur produite par son appareil peut être valorisée en produisant par exemple de l’électricité ou de l’hydrogène. Celle-ci pourrait aussi être utilisée dans divers procédés industriels.

Un exploit sans précédent

Le développement du concentrateur solaire s’est révélé particulièrement complexe en raison des dimensions exceptionnelles de la lentille de Fresnel requise. En effet, Heliosand avait besoin d’une lentille de 100 m², bien au-delà des 10 m² des plus grandes loupes disponibles à l’époque. Pour surmonter cet obstacle, la société a inventé un procédé de fabrication breveté et à faible coût. Il s’avère que la machine à grande échelle peut être amortie en seulement 100 jours grâce à son efficacité et à l’utilisation de l’énergie solaire.

Par ailleurs, ce four solaire, équipé d'une lentille de Fresnel de 100 m², permettrait d'économiser jusqu'à 1,5 tonne d'équivalent CO2 et de séquestrer jusqu'à 0,5 tonne de dioxyde de carbone par tonne de déchets recyclés. Plus d'infos : heliosand.com.