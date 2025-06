Une startup résout le principal inconvénient du moteur à 2 temps avec une soupape rotative

Le moteur à deux temps est prisé pour sa simplicité. À puissance égale, il est généralement plus compact et plus léger qu’un moteur à quatre temps. De plus, ce type de moteur est moins cher à produire et à réparer. Cependant, les blocs thermiques 2 temps ont l’inconvénient d’avoir une durée de vie réduite. Ils sont aussi plus polluants en raison de leur fonctionnement qui implique de mélanger directement l’huile au carburant. Avec sa solution révolutionnaire, la jeune entreprise américaine Alpha-Otto promet d’améliorer les choses. Il s’agit effectivement d’une technologie qui vise à rendre les moteurs deux temps plus fiables et plus respectueux de l’environnement.

Une innovation majeure

Il faut dire que la réduction des émissions de carbone figure parmi les priorités d’Alpha-Otto Technologies. Preuve en est, l’entreprise a présenté plus tôt cette année un moteur à hydrogène de nouvelle génération. Celui-ci offre des rendements élevés ainsi que des émissions d’oxyde d’azote quasi nulles. De plus, il bénéficie d’une conception innovante qui assure un allumage stable en toutes circonstances. Pour consolider ses efforts dans ce domaine, la start-up américaine vient de présenter une avancée remarquable qui pourrait révolutionner la conception des moteurs thermiques à deux temps. Selon les explications, cette percée pourrait aider à diminuer l’empreinte carbone de ceux-ci tout en améliorant leur longévité.

De multiples atouts

Le secret du nouveau moteur, baptisé RevForce, réside dans l’intégration d’un composant innovant. En effet, contrairement aux blocs à deux temps traditionnels, il dispose d’une soupape d’échappement rotative. Cette conception offre plusieurs avantages. Elle permettrait au carter de fonctionner comme une chambre de lubrification séparée. La mise en ouvre du nouveau type de soupape contribuerait à la simplification de la conception. Alpha-Otto annonce aussi une optimisation de la façon dont le gaz d’échappement est évacué grâce à un meilleur contrôle en amont. À cela s’ajoutent une efficacité énergétique et un rendement global plus élevés grâce à l’amélioration de l’injection de carburant.

Disponibilité

Pour rendre sa solution brevetée encore plus intéressante, Alpha-Otto a opté pour un système de contrôle électronique. L’entreprise affirme avoir déjà mis au point un modèle bicylindre en ligne accusant une puissance de 200 ch. En dépit de ses nombreuses promesses, le RevForce n’équipera pas les véhicules thermiques de sitôt. Son développeur prévoit effectivement de l’intégrer dans un premier temps à des groupes électrogènes.

À noter que cette technologie fonctionne avec différents types de carburant, à savoir, le gaz naturel comprimé (GNC), l'essence, l'hydrogène et les biocarburants non-diesel. Le RevForce fera l'objet d'une campagne de financement participatif sur WeFunder en juillet prochain. Plus d'infos : alphaotto.com.