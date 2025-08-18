Unfold Form, l’invention d’un coffrage qui réduit l’utilisation de béton de 60 %

D’après des chiffres publiés sur le site de Concrete Dispatch, les émissions de dioxyde de carbone du béton courant sont d’environ 235 kg de CO2eq/tonne. Dans le but de réduire l’impact environnemental de ce matériau et par conséquent, celui du secteur bâtiment, de nombreux scientifiques développent de nouvelles méthodes de construction, à l’instar de Lotte Sheder-Bieschin. Cette doctorante en architecture de l’ETH Zurich a mis au point un système de coffrage léger et robuste, qui permet de réduire l’utilisation de béton et d’acier. Baptisée Unfold Form, cette invention est destinée à la conception de dalles, notamment de planchers à voutains.

Un système de coffrage bio-inspiré

Dans la conception du Unfold Form, Lotte Sheder-Bieschin s’est inspirée de la nature, plus précisément des coquilles des mollusques. Ces dernières ont généralement des bords en zigzag qui renforcent leur rigidité, sans augmenter leur poids. Outre les coquilles, ce système de coffrage innovant utilise le pliage de crête incurvée, une méthode utilisée dans la réalisation des origamis et qui garantit une excellente stabilité, ainsi qu’une réduction de la déformation sous charge. Il est important de noter que grâce à ses formes peu communes, ce coffrage peut supporter une tonne de béton. Par ailleurs, il est pliable, son poids est estimé à seulement 24 kg et il peut être déployé en 30 minutes. Ce qui facilite grandement son transport, mais aussi son utilisation lors des travaux de construction.

Un système de coffrage participant à la réduction de l’impact environnemental des constructions

Le principal objectif de Lotte Scheder-Bieschin dans le développement de l’Unfold Form est de réduire le gaspillage de matériaux, ainsi que les déchets. D’après l’ETH Zurich, il permet de réduire l’utilisation de béton de 60 % et celle d’acier d’armature de 90 %, diminuant significativement l’impact environnemental des constructions. D’autre part, contrairement aux systèmes de coffrage classiques, il peut être réutilisé plusieurs fois, sans aucune perte de qualité. À noter que ce dispositif est constitué, entre autres, d’un textile en polyester recouvert de PVC et de contreplaqués de 8 mm d’épaisseur. Chaque pièce coûte approximativement 688 € et permet de réaliser une dalle de 3 × 1,8 m dont l’épaisseur est de 5 cm au niveau des points les plus fins et de 13 cm, au niveau des zones les plus épaisses.

Des tests réalisés en Afrique du Sud

Dans l’optique d’évaluer les avantages structurels, mais aussi environnementaux offerts par l’Unfold Form, des tests ont été effectués à Zurich et dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Sur le territoire sud-africain, il a été utilisé pour construire une structure similaire à celle déjà réalisée en Suisse, en collaboration avec nonCrete. Spécialisée dans la construction durable, cette entreprise a fourni du biobéton conçu à partir de végétation broyée. Elle a permis de prouver qu’il est possible de réaliser des constructions robustes à partir du système de coffrage de la doctorante suisse, sans utiliser des matériaux traditionnels de première qualité.

Actuellement, l'invention est commercialisée par Vaulted AG, un spin-off de l'ETH Zurich. Lotte Scheder-Bieschin, quant à elle, prévoit d'intervenir en tant que chercheuse postdoctorale à l'École polytechnique fédérale de Zurich, afin de se concentrer davantage sur le développement de sa technologie. Plus d'informations vaulted-floors.com.