Urban Eyes : une veste de running équipée de « dashcams » pour dissuader les agresseurs

Imaginez une veste de running qui vous regarde. Littéralement ! Je dois reconnaître que lorsque j’ai découvert cet accessoire, je l’ai trouvé plutôt étrange ! Néanmoins, par les temps qui courent, elle pourrait être utile, notamment pour les femmes qui pratiquent le jogging, seules. En effet, l’Urban Eyes Vest, est une invention britannique pas comme les autres, vendue environ 204 $ (174 €) et disponible en précommande sur le site officiel de la marque. Pensée pour les joggeurs et amateurs de balades en solitaire, elle embarque deux caméras (une frontale et une arrière), bien visibles, censées dissuader les personnes mal intentionnées. L’idée ? Afficher fièrement ces gros « yeux » blancs sur fond noir, clignotants en bleu lorsqu’ils filment afin de décourager toute tentative d’agression. Présentation.

Une invention née d’une mésaventure familiale

Derrière ce concept surprenant se cache Tony Rossiter, un entrepreneur britannique qui a eu l’idée de ce gilet après une mésaventure racontée par sa fille : elle avait été suivie lors d’un jogging. De cette inquiétude paternelle est née l’Urban Eyes Vest, un gilet léger de 390 g, ajustable et pensé pour les coureurs. Il combine des bandes réfléchissantes, des panneaux haute visibilité et plusieurs poches zippées bien placées pour le smartphone et les petits objets du quotidien. Mais, ce qui saute immédiatement aux yeux, ce sont… ses yeux justement ! Deux caméras grand angle 2,5 K/30 fps très visibles, insérées dans des supports noirs en forme. Un design volontairement intimidant, renforcé par des LED bleues clignotantes signalant l’enregistrement. Le message est clair : ici, on filme, alors mieux vaut passer son chemin !

Une technologie pensée pour l’efficacité… sans prise de tête

Au-delà de son look, ce gilet joue la carte de la simplicité et de l’efficacité. Il s’équipe d’une télécommande sans fil qui permet de lancer, arrêter ou mettre en pause l’enregistrement, elle permet aussi de prendre des photos à la volée. Les vidéos sont stockées sur des cartes SD, et les caméras offrent environ 90 minutes d’autonomie. Ici, pas de streaming ni de connexion à une application : l’inventeur a volontairement misé sur un système autonome, pour éviter les tracas de connexion en pleine course. L’idée ? Un usage plug-and-play qui séduit les sportifs en quête de simplicité. Et, pour ne rien gâcher, l’Urban Eyes Vest se veut aussi commode avec :

Des caméras amovibles, faciles à recharger et à retirer pour laver le gilet.

Un ajustement simple, adapté aux tours de poitrine de 71 à 132 cm.

Des matériaux respirants et légers, parfaits pour les efforts prolongés.

Une disponibilité en cinq coloris différents, pour s’adapter aux goûts de chacun.

Plus qu’un gadget, un vrai outil dissuasif ?

Je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve ce gilet bien pensé, et plutôt rassurant ! Si je prends l’exemple de ma belle-sœur, joggeuse invétérée, elle utilise une caméra et enregistre toutes ses courses. Eh non, ce n’est pas pour se pavaner sur les réseaux sociaux, mais pour pouvoir alerter et garder une preuve si elle faisait une mauvaise rencontre ! Le simple fait d’être filmé, même sans diffusion en direct, peut suffire à décourager un individu mal intentionné. De plus, sa conception autonome rassure les sportifs : pas besoin de connexion Internet ni d’application compliquée.

En prime, le gilet reste léger, fonctionnel et lavable, avec des poches bien pensées pour les objets du quotidien. La Urban Eyes Vest vous intrigue ? Elle est disponible en précommande sur le site officiel, livraison sous environ 35 jours. Et vous, porteriez-vous cette veste « espionne » pour vos sorties en solo ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !