Urbanisto, un vélo électrique modulaire qui se transforme en cargo en quelques secondes

Malgré une baisse du nombre d’exposants et de visiteurs par rapport à l’an dernier, l’Eurobike 2025 s’est tenu récemment à Francfort. L’événement a toutefois mis en avant, comme toujours, de nombreuses nouveautés et tendances dans le monde du vélo et de l’écomobilité. Entre autres, des modèles électriques plus polyvalents et performants, à l’instar du vélo modulaire de l’entreprise belge Urbanisto. Ce modèle électrique convertible s’est démarqué par sa capacité à passer d’un vélo urbain léger à un vélo cargo, en quelques secondes. D’ailleurs, il a remporté le « Start-Up Award » pour sa conception modulaire avant-gardiste. Si vous recherchez une mobilité écologique, fonctionnelle et adaptable, l’Urbanisto pourrait bien vous intéresser !

Un vélo électrique 2-en-1

Selon la start-up belge, l’Urbanisto est conçu pour s’adapter au quotidien, que ce soit pour faire ses courses, transporter des enfants ou des animaux, se rendre au travail, etc. En configuration standard, il est équipé d’un moteur central Bosch Performance Line avec un couple de 75 Nm, ainsi que d’une batterie lithium-ion (logée dans le tube de selle). Cette dernière est disponible en trois capacités (400, 545 ou 725 Wh), offrant une autonomie maximale de 110 km par charge. Lorsque le module cargo est installé, l’autonomie diminue légèrement, restant à environ 80 km par charge. Ce vélo est, en outre, doté d’un cadre en acier robuste et durable, de freins hydrauliques Magura MT5 et de pneus Schwalbe Big Ben Plus, optimisés pour la conduite urbaine.

Se transforme rapidement en vélo cargo

Comme susmentionné, l’Urbanisto peut se transformer en vélo cargo en moins d’une minute, et cela, sans avoir à utiliser des outils. Après avoir desserré un écrou papillon sur le tube de direction et désengagé le frein avant, il suffit de retirer la fourche et la roue avant, puis de fixer le module de transport de charges. Ce mécanisme de connexion rapide permet aux utilisateurs de changer rapidement le vélo en mode cargo, lorsqu’ils veulent transporter des charges ou des enfants. À noter que deux modules cargo sont proposés : fermé et ouvert. Le premier permet de transporter deux enfants assis côte à côte, tandis que le second permet de transporter des colis, des cartons ou des sacs de courses volumineux. Pour améliorer le confort et la stabilité sur les surfaces irrégulières, la start-up belge a équipé les deux modules d’une fourche suspendue Suntour Mobie34 CGO-Boost, avec un débattement de 100 mm.

Un vélo modulaire pratique, économique et écologique

Le plus grand avantage avec l’Urbanisto est qu’il est à la fois pratique, économique et écologique, une excellente alternative à la voiture pour le transport de personnes ou de marchandises légères. Grâce à sa conception modulaire, ce vélo réduit la consommation de ressources et l’empreinte écologique. En outre, son format compact lui permet d’utiliser efficacement l’espace urbain. Pour la start-up belge, l’Urbanisto n’est pas seulement un vélo électrique, mais un véritable outil de transport urbain plus propre, plus efficace et plus humain.

Pour information, le prix de base du modèle Urbanisto avec module ouvert est d’environ 6 499 € et la version avec module enfant, d’approximativement 6 999 €. Plus de détails sur urbanisto.bike. Allez-vous craquer pour ce vélo modulaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .