Imaginez une scène digne de Minority Report : vous envoyez un e-mail tout en marchant doucement sur un tapis de course ultrafin, puis vous courez un marathon virtuel dans votre salon, avant de passer vos jambes dans des bottes de récupération intelligentes pendant que vous regardez un film. Ce n’est pas de la science-fiction mais bien la promesse de UREVO, qui vient de dévoiler à Berlin son écosystème bien-être basé sur le modèle 3×8 : huit heures de travail, huit heures de loisirs et huit heures de repos, toutes accompagnées de solutions connectées et pilotées par l’IA. Déjà forte de plus d’un million d’utilisateurs pour ses tapis pliables et ses appareils de récupération, la marque vise maintenant l’Europe, avec une première étape en Allemagne et dans les pays voisins.

8 heures de travail : bouger sans quitter son bureau

Le télétravail ou les journées de bureau sédentaires n’ont plus à rimer avec immobilité. Le CyberPad for Office intègre un moteur silencieux, une vitesse jusqu’à 6,4 km/h et une inclinaison plus marquée que la plupart des concurrents. Résultat : il est possible de brûler des calories tout en gérant ses visioconférences. Conçu pour ménager les articulations, il se plie facilement et se glisse sous un bureau ou derrière une porte, un atout dans les petits espaces de travail. Combiné au FoldiMix 5L Pro de la gamme Foldi, l’expérience va encore plus loin. Grâce à l’application UREVO SmartCoach, l’utilisateur bénéficie de plans d’entraînement personnalisés, d’un suivi en temps réel et même de courses virtuelles comme le marathon de Berlin. L’IA ajuste automatiquement vitesse et inclinaison pour coller à l’expérience d’une véritable course en extérieur. Selon une étude de la British Journal of Sports Medicine, ce type de micro-activité intégrée dans la journée améliore la santé cardiovasculaire et diminue les risques liés à la sédentarité.

8 heures de loisirs : s’entraîner et récupérer autrement

Quand vient le moment de bouger plus intensément, UREVO sort son modèle phare : le CyberMega. Doté d’un moteur de 4,5 CV, d’une inclinaison réglable jusqu’à 14 % et d’une vitesse maximale de 20 km/h, ce tapis de course pliable s’adapte aussi bien au coureur occasionnel qu’au futur marathonien. L’application IA ajuste les séances aux objectifs personnels, qu’il s’agisse de remise en forme douce ou de préparation à une compétition. Mais UREVO pense aussi à l’après-effort. Ses nouvelles Recovery Boots utilisent une technologie de chauffage intelligent (jusqu’à 48 °C), proposent différents programmes de massage et offrent 32 modes personnalisables. Légères et dotées d’une longue autonomie, elles tiennent dans un bagage cabine et séduisent déjà les sportifs de haut niveau. Pour les plus originaux, la marque propose même un Support Frame pliable permettant d’adapter un tapis de course… pour les animaux domestiques en surpoids. Une solution insolite, mais qui reflète une tendance réelle : selon l’Organisation mondiale de la santé animale, l’obésité animale est un enjeu croissant pour la santé vétérinaire.

8 heures de sommeil : le prochain chapitre

L’écosystème 3×8 ne se limite pas aux phases actives de la journée. UREVO prépare déjà des innovations pour la nuit, avec des produits dédiés au sommeil réparateur. Lors de sa conférence de presse au Mercure MOA Hotel de Berlin, des athlètes comme le snowboardeur américain Lucas Foster – en préparation pour les Jeux olympiques de Milan 2026 – ou encore des skieurs freestyle, ont témoigné de l’impact des produits sur leur récupération et leur performance. La recherche scientifique confirme ce lien direct entre sommeil, récupération et performance sportive. Des publications de la Sleep Foundation rappellent que huit heures de repos quotidien sont un facteur clé d’équilibre hormonal et de récupération musculaire.

Un nouvel écosystème fitness pensé pour le quotidien

Avec ce lancement européen à l’IFA 2025, UREVO montre que la combinaison de l’IA, du design pliable et des outils de récupération crée un véritable écosystème de bien-être quotidien. Le principe « petits pas, grands résultats » résume bien l’approche de la marque : rendre chaque mouvement utile et chaque moment optimisé. De quoi séduire les citadins pressés, les télétravailleurs et les sportifs en quête d’efficacité. Pour en savoir plus ou découvrir la gamme complète, rendez-vous sur le site officiel urevo.com. Conclusion : avec son approche 3×8, UREVO ne cherche pas seulement à vendre des tapis de course ou des gadgets connectés, mais bien à proposer une nouvelle philosophie de vie active et équilibrée. La question reste ouverte : ce modèle basé sur l’IA saura-t-il vraiment remplacer la salle de sport et s’imposer comme la norme du quotidien connecté ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .