V2O Marine, l’invention marseillaise qui va mettre fin à l’invasion des algues sargasses

Je suis allé en reportage à la Martinique en avril, et comment dire… j’en ai vu des sargasses. Des kilomètres entiers, échouées sur les plages, formant d’épaisses couches brunes qu’on ne peut ignorer. Le spectacle est aussi triste qu’irrespirable : ces algues dégagent une odeur pestilentielle, étouffent les poissons, les herbiers, et rendent la baignade impossible. Le pire ? Elles pourraient bien faire fuir les touristes, alors même que le tourisme représente un pilier essentiel de l’économie antillaise. Dans ce contexte alarmant, une entreprise marseillaise, V2O Marine, tente de renverser la tendance avec une solution « made in France » étonnante : de grands filets flottants pour intercepter les sargasses en mer, avant qu’elles ne viennent gâcher le rivage. Découverte.

Les filets V20 Marine, qu’est-ce que c’est ?

Quand les sargasses débarquent, ce ne sont pas les vacances qui commencent… mais plutôt la corvée. Ces algues brunes pélagiques, venues du large de l’Atlantique, s’échouent par tonnes sur les plages de Guadeloupe, Martinique et Guyane, dégageant un gaz toxique, l’hydrogène sulfuré. Résultat : écoles fermées, maisons désertées, tourisme plombé. Face à ce fléau visible depuis l’espace selon le programme Copernicus, une jeune pousse marseillaise, V2O Marine, a sorti la grosse artillerie : d’immenses filets flottants conçus pour intercepter les algues avant qu’elles n’atteignent les rivages. Fabriqués à Martigues, ces filets sont en polyamide ultra-résistant, capables d’encaisser vagues, sel et courants sans céder.

Une barrière flottante qui change la donne… mais pas le climat

La technologie développée par V2O Marine repose sur deux systèmes : des filets fixes installés en bordure de plage, et des filets dérivants tractés par bateau. En complément, un râteau mécanique surnommé Doris vient récolter les algues déjà échouées sans abîmer le sable. L’objectif ? Gagner du temps, éviter l’asphyxie, préserver la vie locale. Le hic ? Une fois collectées, les sargasses doivent encore être traitées : séchées, remises à l’eau ou valorisées. Bref, ces filets, bien que prometteurs, agissent sur les symptômes plus que sur les causes. Car le vrai problème, lui, est global : réchauffement climatique, déforestation, ruissellements agricoles… Les sargasses sont le reflet de nos déséquilibres planétaires.

Petit comparatif des solutions V2O Marine

Solution Fonction principale Où ça s’utilise ? Avantages Limites Filet Zeus Retenir les algues en mer Littoraux exposés Fabriqué en France, ultra-résistant Coût élevé, pas préventif Doris Récupérer les algues échouées Plages Rapide, sans impact sur le sable Nécessite un tracteur MPS Filtrer macro-déchets et plastiques Zones portuaires ou fluviales Inspiré des fanons de baleines Pas destiné aux algues Filet dérivant Intercepter les sargasses en haute mer Opérations mobiles Modulable, complémentaire Efficacité variable selon les courants

Lutter contre les sargasses : une urgence !

Les innovations de V2O Marine, visibles sur leur site officiel, sont une réponse concrète à une urgence environnementale. Leur efficacité technique n’est plus à démontrer : elles permettent de limiter les dégâts, protéger les populations et soutenir l’économie locale. Mais, elles ne résolvent pas le problème à la racine. Il reste donc essentiel d’envisager des stratégies globales et préventives, en luttant contre les rejets polluants, la déforestation et le réchauffement des océans.

Un filet peut arrêter une algue… mais pas un système tout entier. Et vous, que pensez-vous de cette invention ? Avez-vous déjà rencontré des sargasses sur les plages ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !