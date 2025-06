VarEvolt, une batterie de voiture électrique qui se charge à 100 % en moins de 20 secondes

Le secteur de la mobilité connait une transition majeure alors que la plupart des pays veulent atteindre la neutralité carbone d’ici à la moitié du siècle. Dans cette perspective, les scientifiques ne cessent d’améliorer le design des batteries afin de permettre de concevoir des véhicules de plus en plus performants. La société britannique RML Group figure parmi ces entités qui ambitionnent de révolutionner la conception des accumulateurs. Elle est sur le point de faire basculer l’univers automobile, notamment celui des hypercars, avec une solution qui promet du lourd. Baptisée VarEVolt, celle-ci consiste en une batterie capable de se recharger à 100 % en seulement 18 secondes. Qui plus est, elle accuse une densité de 6 kW par kilogramme !

Une vitesse de charge 200C

Ses performances sont impressionnantes, d’autant que RML Group affirme que sa batterie possède la densité de puissance la plus élevée au monde. En termes de vitesse de charge, le VarEVolt est certifié 200C. À titre de comparaison, la Porsche Taycan, qui est actuellement l’un des véhicules électriques les plus rapides à recharger, est cotée 5C. Autrement dit, elle a besoin de 12 minutes pour faire le plein de batterie. La nouvelle batterie de la société britannique offre ainsi des taux de charge et de décharge particulièrement élevés. Cela en fait un dispositif de stockage énergétique idéal pour les hypercars dotés d’une propulsion entièrement (ou partiellement) électrique.

Déjà sur la Czinger C21

Conçu pour la performance, le VarEVolt peut donc délivrer une puissance intense en un court laps de temps, répondant sans effort aux exigences des véhicules électriques les plus puissants du marché. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a été intégré à l’hypercar hybride Czinger C21 qui consomme jusqu’à 4,5 kWh en seulement 40 secondes. Grâce à sa conception modulaire, la nouvelle batterie convient à une large gamme d’applications. Son développeur prévoit notamment une utilisation dans les drones, les transports publics et les véhicules de transport de marchandises. RML Group envisage aussi de collaborer avec d’autres fabricants d’hypercars.

Bientôt produit en série ?

Le VarEVolt répond aux exigences du règlement ONU ECE R100 relatif à l’homologation des véhicules électriques, notamment leurs batteries. Il dispose d’un certificat de conformité de la production (CoP). Cela signifie que la société britannique peut désormais le produire en masse. RML Group prévoit justement de s’attaquer à cette phase dans un avenir proche.

L'entreprise est en outre en pourparlers avec des équipementiers automobiles en vue de concevoir des batteries de nouvelle génération aux performances avancées. Plus d'infos : rmlgroup.com.