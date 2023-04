Ventum : l’invention d’une éolienne de toit omnidirectionnelle et urbaine pour alimenter les bâtiments

Basée à Stavanger, en Norvège, la société Ventum Dynamics est spécialisée dans la conception et le développement d’une technologie de production d’énergie éolienne. Elle vise à apporter une solution durable contre le changement climatique. En effet, son système éolien de toit innovant offre aux entreprises et aux bailleurs sociaux la possibilité de maîtriser leur charge liée à l’énergie, tout en réduisant leur taux d’émission de CO₂. Dans cet article, nous vous invitons à mieux le connaître, notamment ses caractéristiques et ses avantages.

Qu’est-ce qui distingue cette éolienne verticale des autres ?

Cette éolienne à axe vertical a une conception unique garantissant son efficacité en toutes saisons. En effet, le vent se heurte sur sa structure, puis il est dirigé vers le haut pour faire tourner une hélice qui capture l’énergie cinétique des masses d’air. Ce système est fabriqué à partir de matériaux recyclés, robustes et résistants aux intempéries, explique l’entreprise. Il serait en mesure de réduire les turbulences internes et d’éviter les risques de surchauffe au niveau du générateur. Ce qui permet d’augmenter significativement son rendement énergétique. La société Ventum explique également qu’elle peut capter le vent dans toutes les directions.

Ses performances s’améliorent en fonction de la vitesse du vent, en l’occurrence, 187 W à 6 m/s, 370 W à 8 m/s, 900 W à 11 m/s et 1 500 W à 13 m/s. Lors de l’aménagement d’un parc éolien, l’installateur doit trouver le meilleur emplacement sur le toit de l’immeuble en étudiant au préalable le potentiel éolien local. Pour ce faire, il utilise l’outil exclusif Ventum IoT Intelligence.

Quels sont les points forts de cette technologie ?

Cette turbine éolienne peut être installée dans les villes dans lesquelles la rareté de terrains disponibles constitue le frein principal à la transition énergétique. Elle est spécialement développée afin de permettre une installation rapide et facile sur les toits des bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels. Grâce à son format compact et à sa conception soignée, elle fonctionne sans bruit ni vibration ni nuisance visuelle, promet Ventum. Cette solution est adaptée pour une production d’énergie sur site.

D’ailleurs, elle est complémentaire à une installation photovoltaïque afin de profiter simultanément de ces deux sources d’énergie verte. L’électricité fournie peut être consommée directement par le bâtiment. La production excédentaire peut ensuite être stockée ou revendue à un fournisseur d’énergie. En somme, Ventum Dynamics propose un système prêt à l’emploi, autonome et efficace. Celui-ci procure une sécurité énergétique aux professionnels et aux particuliers en évitant les risques de pénurie d’énergie ou de coupure de courant. De plus, l’entreprise dispose d’un service de maintenance à distance et d’un service de réparation auprès de ses distributeurs agréés.

Quels sont les défis de ce spécialiste de l’énergie éolienne ?

Face à la crise énergétique, de nombreuses entreprises dans les secteurs commercial et industriel doivent réduire leur production afin de limiter les coûts. Ce problème répercute ainsi sur leur activité, sur leur personnel et sur l’économie d’un pays. En partant de ce constat, Ventum Dynamics a développé sa technologie éolienne verticale qui peut être utilisée localement et installée sur les toits. C’est une source d’énergie propre, fiable et à coût maîtrisé. Elle contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau des entreprises. De même, cette solution s’adresse aux bailleurs sociaux et aux professionnels immobiliers. Elle peut être intégrée dans les programmes immobiliers neufs écologiques et dans les projets de rénovation énergétique de logements sociaux anciens. Plus d’informations : ventumdynamics.com