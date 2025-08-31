Verisure dévoile un dispositif anti-squatteurs simple, mais redoutablement efficace

C’est ma hantise : partir trois semaines en vacances et retrouver des invités non désirés à notre retour. Et quand on voit l’explosion des cas de squats en France, on comprend que le sujet n’est plus un simple scénario de film noir. Désormais, tout propriétaire peut désormais agir dès les premières heures grâce à la loi contre les occupations illicites, mais encore faut-il être informé à temps. Heureusement, certaines communes passent à l’action. À Nice, par exemple, 40 appartements gérés par Côte d’Azur Habitat ont récemment servi de terrain d’expérimentation pour un dispositif high-tech développé avec Verisure, comme nous vous l’expliquions dans cet article. En cas d’intrusion, le système déclenche une sirène, puis contacte l’intrus via haut-parleur pour exiger un mot de passe. Et, si le mot magique n’est pas prononcé ? Un brouillard épais envahit alors les lieux, rendant l’intérieur impraticable. Selon l’adjoint au maire Anthony Borré, dans cet article, « à partir du moment où ça se propage, ça pique les yeux, on n’y voit rien. » Pas toxique, mais sacrément dissuasif ! Décryptage.

Qu’est-ce qui a changé depuis la loi contre les occupations illicites de 2023 ?

Depuis la loi du 27 juillet 2023, les démarches pour faire expulser un squatteur ont été considérablement simplifiées. Désormais, le propriétaire peut saisir le préfet ou le maire, ou l’élu d’astreinte dès les premières heures de l’occupation illégale, sans devoir passer par une longue procédure judiciaire. Les délais sont raccourcis, les sanctions alourdies, et l’expulsion peut être prononcée rapidement lorsque l’occupation est avérée. Une avancée saluée par de nombreux élus, qui permet enfin aux victimes de récupérer leur bien plus efficacement. Avant cette loi, il fallait des mois, parfois des années même pour réintégrer son bien immobilier ! Une grosse anomalie dans la loi française qui vient donc d’être améliorée même si évidemment tout n’est pas parfait et que vous ne pouvez toujours pas les virer « manu militari » !

Ce que j’ai mis en place pour protéger ma maison cet été

Bon, je ne vis pas à Nice, et je ne possède pas de générateur de fumée dans mon salon. Mais, j’ai quand même décidé de prendre les devants ! J’ai opté pour deux solutions très complémentaires et testées chaque été depuis que nous partons en vacances sans les enfants ! D’abord, ma fille passe une à deux fois par jour à la maison pour arroser, nourrir les plantes, et prendre le frais sous l’olivier. En bonus, elle donne l’illusion d’une présence active, ce qui est déjà un bon moyen de dissuasion.

Et, comme les voisins et la police municipale la connaissent bien, elle ne risque pas de finir en garde à vue, même si elle grimpe par la fenêtre parce que j’ai oublié de lui laisser les clés (ça sent le vécu, non ?). Ensuite, j’ai rempli le formulaire « Opération Tranquillité Vacances » mis en place par les forces de l’ordre. Ce dispositif, gratuit et proposé par la police et permet d’organiser des rondes régulières autour de votre domicile pendant votre absence. Une manière simple, mais rassurante de faire surveiller votre maison légalement.

Un dispositif inspirant, à espérer voir se généraliser

Le projet testé à Nice est un véritable concentré d’innovation dissuasive, et on ne peut qu’espérer le voir se généraliser, notamment dans les zones dans lesquelles les squats sont fréquents. En complément, 24 caméras de vidéosurveillance ont été installées dans les halls d’immeubles niçois, et plus de 80 000 euros ont été investis par Côte d’Azur Habitat pour renforcer la sécurité.

Comme l’expliquait l’adjoint à la sécurité de Nice, ce système pourrait à terme libérer du temps aux agents pour d’autres missions. Et vous, quelles sont vos astuces pour éviter les mauvaises surprises au retour de vacances ? Et si vous vivez à Nice dans l’un des appartements concernés, votre témoignage nous intéresse ! Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !