Vertiscape, un béton bioréceptif qui favorise la croissance de la mousse et de la biodiversité

Et si un mur en béton pouvait devenir un petit coin de nature plutôt qu’un bloc gris qui chauffe au soleil ?

Photo de Nathalie Kleczinski Nathalie Kleczinski 28 novembre 2025
Du béton qui laisse pousser la mousse.
Ce béton qui laisse pousser la mousse apporte biodiversité et capture de CO₂ aux environnements urbains. Crédit photo : Respyre

Commençons par un chiffre qui fait réfléchir : la fabrication du ciment nécessaire au béton représente à elle seule environ 8 % des émissions de CO₂ mondiales, selon le World Economic Forum. Et, comme le rappelle l’Union européenne dans ses travaux sur les causes du changement climatique, la production de béton contribue directement au réchauffement climatique. Autant dire que nos villes, pleines de façades grises, n’aident pas vraiment la planète à respirer. Mais une jeune entreprise néerlandaise a décidé de transformer ce problème en solution. Avec Vertiscape, un béton bioréceptif imaginé par Respyre et présenté sur leur site officiel ainsi que sur la plateforme Solar Impulse, les murs peuvent désormais accueillir… de la mousse. Oui oui, de la vraie mousse verte, comme dans la forêt, mais sur les façades. Le retour de la biodiversité, étant capitale pour moi, je trouve cette idée géniale ! Présentation.

Un béton qui donne vie aux murs

Le principe de Vertiscape est très simple à comprendre, même si l’innovation derrière est impressionnante. Au lieu de recouvrir les façades d’une peinture ou d’un crépi classique, on applique un béton bioréceptif capable de retenir l’eau et d’offrir une surface idéale pour que la mousse s’y installe toute seule. Pendant quelques semaines, la façade est légèrement irriguée, puis la magie opère. La mousse pousse, adhère, se densifie et finit par recouvrir le mur d’une belle couche naturelle.

Deux hommes exposent la mousse qui pousse sur le béton.
Respyre invente VertiScape, un béton qui permet à la mousse de pousser et de végétaliser nos murs. Crédit photo : Respyre

Le saviez-vous ?

La mousse absorbe jusqu’à dix fois son poids en eau : parfaite pour limiter les ruissellements.

Ce qui rend ce système particulièrement malin, c’est qu’il ne nécessite quasiment aucun entretien. Pas besoin d’arroser, pas besoin de tailler, pas besoin d’avoir la main verte. La mousse vit directement sur le mur, ce que lui dépollue naturellement l’air ambiant. Dans notre précédent article, on évoquait d’ailleurs les multiples qualités écologiques de ce matériau : isolation naturelle, filtration des polluants, absorption de l’eau. Bref, un mur qui travaille pour vous.

Pourquoi Vertiscape pourrait changer la ville ?

  • Réduction de l’îlot de chaleur dans les centres urbains.
  • Façades plus fraîches en été.
  • Capture d’une partie du CO₂ présent dans l’air.
  • Accueil de biodiversité (mousses, microfaune, pollinisateurs).
  • Amélioration de la qualité de l’air.

Une solution facile à installer et pleine de bénéfices

Ce qui séduit dans Vertiscape, c’est sa simplicité : une façade existante, une fine couche de béton bioréceptif, un peu d’humidité au début, et hop, la nature prend la relève. Le fonctionnement est détaillé pas à pas sur le site officiel Vertiscape. Contrairement à un mur végétal classique qui demande une structure métallique, des poches de plantation et un système d’arrosage permanent, Vertiscape est léger, écologique et surtout abordable. C’est un moyen concret de ramener du vert là où il n’y a que du gris.

Un mur avant et après VertiScape.
Un béton innovant qui laisse pousser la mousse. Crédit photo : Respyre

Dans ma Seine-et-Marne parfois trop minérale, je me surprends à imaginer certaines façades communales couvertes de mousse, comme si la nature venait doucement reprendre sa place. Alors, pensez-vous que ce béton bioréceptif pourrait devenir une solution incontournable pour construire des villes plus fraîches et plus vivantes ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Photo de Nathalie Kleczinski

Nathalie Kleczinski

