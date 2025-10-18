Véto-pharma dévoile un piège à frelons asiatiques conçu pour être sélectif et accessible

Arrivé discrètement en bateau depuis la Chine et repéré pour la première fois en Lot-et-Garonne en 2004, le frelon asiatique (le fameux Vespa velutina) a fait de la France son territoire de prédilection avant de s’étendre vers d’autres pays d’Europe. Même si les oiseaux migrateurs sont son principal prédateur naturel, ils ne sont malheureusement pas capables, à eux seuls, d’en venir à bout. En effet, une seule reine fondatrice peut donner naissance à une colonie de 500 à 6 000 individus. Ces derniers, en 45 jours seulement, deviennent de redoutables ouvrières avec une durée de vie d’environ un an. La solution ? Il faut absolument les piéger sans pour autant capturer d’autres espèces vitales pour la biodiversité. C’est là que Véto-Pharma entre en scène ! L’entreprise a proposé un nouveau piège, enfin sélectif et adaptatif, testé par des chercheurs espagnols. Pas étonnant, quand on sait que l’Espagne est le deuxième pays le plus touché par ces invasions.

L’évolution du piège emblématique de Véto-Pharma

Depuis 2010, la célèbre enseigne Véto-Pharma a mis en œuvre un piège reconnaissable à sa couleur jaune et sa tête noire – un peu comme un frelon asiatique finalement. Ce piège a certes aidé des collectivités entières à lutter contre cette espèce envahissante, mais le résultat restait perfectible. Surtout qu’il ne piégeait pas uniquement la Vespa velutina, mais aussi d’autres espèces utiles à la biodiversité. En 2024, la marque a donc revisité son piège emblématique en le rendant bien plus sélectif. Le nouveau modèle est conçu pour attirer et capturer le frelon asiatique, mais aussi ses cousins venus d’Orient. Les ouvertures de ce piège sont réglables, de 8 à 11 mm, permettant de cibler spécifiquement le frelon asiatique, que ce soit au printemps ou à l’automne. De plus, grâce à leur forme de fente latérale et leur réglage précis, ces ouvertures permettent aux insectes plus petits qui se sont malheureusement aventurés à l’intérieur de s’échapper. Malin !

Une vraie étude plutôt que de simples affirmations

Pour prouver l’efficacité de leur nouveau piège nommé VespaCatch Select, Véto-Pharma, s’est appuyé sur une étude solide. En Espagne, les régions les plus touchées par l’invasion du Vespa Velutina sont l’Asturies et la Catalogne. Il n’en fallait pas plus pour que les chercheurs les choisissent comme terrain d’expérience. L’étude s’est déroulée dans l’enclos de pollinisation du jardin Botanique Atlantique de Gijón et sur des terres agricoles habituellement victimes des frelons asiatiques. Les résultats sont plus que satisfaisants : sur les 484 insectes capturés, 94 % étaient des frelons asiatiques, seulement 1 % de frelons européens et 5 % d’autres insectes. Ce niveau de sélectivité fait du Vespa Select le meilleur outil de piégeage selon ces chercheurs. Ces derniers jugent nécessaire de réaliser des études plus poussées afin d’évaluer le comportement d’autres espèces saisonnières face à ce piège. Pour l’instant, la Vespa Select tient ses promesses de préserver l’équilibre de la biodiversité et d’avoir un impact positif sur l’environnement. Sans oublier celle de l’accessibilité avec son prix de 20 euros seulement

Véto-Pharma, engagé pour une réduction du frelon asiatique

Les cartographies européennes sur le taux d’invasion du Vespa Velutina montrent une progression vers de nouveaux pays, avec la Hongrie et la Slovaquie récemment touchées en 2024. Le frelon asiatique est classé par l’Union européenne parmi les 47 espèces animales exotiques envahissantes. Nous connaissons déjà tous leurs appétits féroces pour nos gardiennes, les abeilles, surtout quand elles sont les plus vulnérables, en vol stationnaire à l’entrée de la ruche. Avec le nouveau système de piégeage de Véto-Pharma, on peut espérer renforcer la lutte entamée depuis 2017 en France.

En-tout-cas, la solution semble avoir convaincu nos voisins espagnols. Plus d'informations sur ce piège sur veto-pharma.fr.