« Vide le lave-vaisselle et plie le linge », le robot domestique Neo est en vente à 17200 €

Vous souvenez-vous de Neo Gamma, le robot humanoïde de 1X Technologies ? Le robot domestique capable de converser avec son utilisateur et d’effectuer différentes tâches ménagères. Nous en avions parlé dans cet article. Eh bien, la version finale conçue par la start-up norvégienne, baptisée simplement Neo, est désormais disponible en précommande sur sa boutique en ligne. Son coût est d’environ 12 700 € et les premières livraisons auront lieu en 2026. Selon la start-up, les premières livraisons se feront principalement aux États-Unis l’an prochain et s’étendront à d’autres marchés à partir de 2027. Découvrons les particularités et les caractéristiques de ce robot autonome lancé récemment, considéré comme le premier robot humanoïde grand public au monde.

Une fonction « Tâches ménagères »

Neo serait capable d’effectuer des tâches ménagères, comme nettoyer le sol, faire la vaisselle, ranger des étagères ou plier le linge. 1X Technologies indique qu’il peut même prendre en charge les tâches qu’il ne connaît pas encore, grâce au programme Expert 1X. Un mode qui lui permet d’apprendre, tout en accomplissant des tâches inconnues. D’après la start-up norvégienne, le robot humanoïde se transforme en une véritable aide-ménagère, avec un simple clic ou une commande. Par ailleurs, ils lui ont conféré un design convivial et intuitif, avec des tons neutres et organiques, un costume et des chaussures en maille douce. « Longtemps considérés comme de la science-fiction, puis comme un sujet de recherche, les robots humanoïdes deviennent aujourd’hui une réalité grâce au lancement de Neo […] Ce modèle comble le fossé entre notre imagination et le monde qui nous entoure, au point que nous pouvons demander de l’aide à un robot humanoïde », déclare Bernt Børnich, PDG et fondateur de 1X Technologies.

Équipé du système Tendon Drive breveté de 1X

Autre particularité de Neo, il est conçu avec le système Tendon Drive breveté de l’entreprise. Celui-ci utiliserait les moteurs à la densité de couple la plus élevée au monde pour actionner ses transmissions à tendons. 1X Technologies explique que ce système d’actionnement unique génère des mouvements doux, rendant le robot sûr et adapté aux personnes. Pour information, le corps souple de Neo est composé de structures polymères en treillis 3D sur mesure. Ce robot pèse 29,94 kg, a un niveau sonore de 22 dB et est équipé d’un haut-parleur à trois niveaux au niveau du bassin et du torse. Il intègre également la communication Wi-Fi, Bluetooth et 5G, et serait capable de soulever plus de 68 kg et de porter 24,95 kg.

Un robot intelligent et autonome

La start-up norvégienne souligne que ce robot domestique utilise l’intelligence artificielle et bénéficie d’un modèle de langage étendu (LLM) intégré, ainsi que d’une intelligence audio et visuelle. Ce qui lui permet d’offrir une assistance personnalisée et de fonctionner de manière autonome. Mais aussi de converser avec les utilisateurs et d’apprendre de nouvelles compétences au fil du temps. Il serait aussi capable de comprendre le contexte et d’utiliser ce qu’il voit pour améliorer les interactions.

Humanoids were long a thing of sci-fi, then they were a thing of research, but today, with the launch of NEO, humanoids become a product. NEO is the first step on a journey towards a more abundant future and we’re excited for you to join us on this journey. Order your NEO today. pic.twitter.com/3vY4soECSv — Bernt Bornich (@BerntBornich) October 28, 2025

« Grâce au modèle d'IA de 1X, entraîné sur des données réelles, Neo est capable de s'adapter à l'environnement le plus diversifié au monde : la maison » conclut la start-up. Plus d'informations sur 1x.tech.