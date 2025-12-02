Vid’tout, une « vraie invention utile au quotidien » médaillée d’argent au concours Lépine

Lorsqu’on parle d’inventions utiles pour les camping-caristes, on pense souvent aux gros équipements, aux batteries dernier cri ou même à des transformations extrêmes comme cet avion Douglas R4D de 1943 converti en camping-car, dont nous vous parlions dans cet article. Mais, parfois, ce sont les petites idées qui changent vraiment la vie. Au Forum des Voyages 2025, j’ai découvert Vid’tout*, un accessoire malin vendu pensé pour simplifier le quotidien. Et quand on sait que le camping est strictement encadré par la loi française et la DGCCRF, on comprend vite l’intérêt d’outils pratiques, légers et faciles à ranger dans un camping-car. Le Vid’tout n’empêchera pas l’homologation d’un éventuel van aménagé, bien au contraire. Découverte.

Une invention française née de l’expérience du terrain

Derrière Vid’tout se cache Jean-Louis Ragone, ancien plombier reconverti, qui a passé sa vie à vider des machines à laver, ramasser des déchets ou improviser des systèmes D pour faire tenir des sacs poubelles récalcitrants. De quoi développer une sensibilité particulière pour les objets simples, mais réellement utiles. C’est comme cela qu’est né Vid’tout, un système ingénieux composé de deux pièces rectangulaires qui se clipsent pour maintenir un sac et permettre de vider de l’eau, collecter des déchets ou improviser une petite poubelle portative. Ultra-fin, incassable, fabriqué en France, il se glisse partout : dans un tiroir, une soute, un vide-poche, même sous un radiateur. Une innovation qui a séduit le jury du concours Lépine, où elle a remporté une médaille d’argent. Comme quoi, parfois, il suffit d’une bonne idée et de beaucoup de persévérance pour briller.

Comment fonctionne Vid’tout ?

Le principe est aussi simple que malin. En effet, les deux parties du dispositif se clipsent, serrent le sac et permettent de l’utiliser sous un appareil, sur un plan de travail ou même en hauteur grâce à une pince intégrée. Et, pour étendre les usages, une version améliorée a vu le jour : la Clip’Pelle, qui ajoute une petite lame polyvalente pour ramasser presque tout. Pour celles et ceux qui voyagent en camping-car, ce genre d’accessoire léger, plat et multifonction est un vrai plus, surtout quand on connaît les inconvénients des camping-cars, dont nous vous parlions dernièrement: gérer les déchets peut être un enfer !

Ses principaux atouts au quotidien

Ultra-fin, il se range partout, même dans les plus petites soutes.

Léger, pratique et fabriqué en France.

Permet de vider des appareils, de ramasser des déchets ou d’improviser une poubelle.

Idéal pour la maison, le jardin, les sorties, les aires de camping ou les voyages.

Décliné en version Clip’Pelle pour récolter feuilles, fruits, déchets ou… souvenirs laissés par nos fidèles compagnons

Pourquoi les camping-caristes l’adorent déjà ?

Parce qu’en voyage, chaque centimètre compte : tout doit être compact, robuste et polyvalent. Et Vid’tout coche toutes les cases. Il remplace plusieurs objets encombrants, rend service partout (cuisine, soute, aire de vidange), et s’utilise en quatre gestes : ouvrir, clipser, utiliser, accrocher. Pour un prix qui démarre à 16,50 €, il devient vite un indispensable de voyage. L’ensemble des produits, ainsi que les coulisses de leur fabrication locale, sont à découvrir sur vidtout.com. Et vous, adopteriez-vous ce petit accessoire français pour simplifier vos voyages en camping-car ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque et relève du libre choix de l’auteure.