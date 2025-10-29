VINCI inaugure la première autoroute au monde qui recharge les véhicules électriques

Nous savons que les voitures électriques ont le vent en poupe ! Néanmoins, comme nous vous l’expliquions dans cet article, leur principal inconvénient étant de dépendre des bornes de recharge, encore trop peu présentes sur autoroute ! Le concept d’« autoroute qui recharge les véhicules électriques en roulant » vient de franchir une étape majeure. Le groupe VINCI Autoroutes, avec ses partenaires, lance un projet innovant sur l’A10 près de Paris, permettant aux véhicules électriques de se recharger sans contact grâce à des bobines intégrées sous la chaussée. Ce système s’inscrit pleinement dans la transition énergétique de la France. Pour plus d’informations sur le projet, voir la présentation sur le site VINCI. Personnellement, je pense que ce type de changement pourrait m’aider à me tourner vers une voiture électrique, ce qui n’est absolument pas le cas actuellement. Retour sur cette innovation qui pourrait changer la donne !

Un pas de géant pour la mobilité électrique

Côté fonctionnement, c’est assez simple à comprendre : sur une portion test de 1,5 km de l’A10, des bobines d’induction enfouies dans la chaussée détectent un véhicule équipé et lui transmettent de l’énergie en roulant. Le dispositif pilote inclut une voiture, un utilitaire, un bus et un poids lourd. (electrive.com) Selon les premiers retours, la puissance transmise dépasse 200 kW en moyenne selon Europa Press. Pour ma part, qui chaque matin vois les embouteillages aux abords de Lyon et qui rêve d’une mobilité plus fluide, cette innovation me paraît vraiment indispensable. Fini l’arrêt stationnement-recharge interminable ? Peut-être. Fini les batteries gigantesques dans les camions ? À voir à l’avenir, mais l’espoir est là.

Quels bénéfices pour les usagers… et pour la planète ?

À l’échelle de ce projet, les avantages sont clairement identifiés :

Moins de temps perdu pour la recharge.

Batterie plus légère, donc véhicule plus économe.

Réduction notable des émissions de CO₂ dans le transport routier selon le site Electreon

Infrastructure autoroutière valorisée, intégrée dans les réseaux existants.

Critère Situation actuelle Avec autoroute-recharge Temps d’arrêt recharge Stationnement obligatoire Recharge en roulant Taille batterie véhicule Grande pour autonomie Réduit grâce à la recharge dynamique Émissions CO₂ transport lourd Très élevées Potentiellement réduites de jusqu’à 86 %

Personnellement, je trouve cette initiative très intéressante : moins de fatigue, moins de risques de micro-sommeil, moins d’accidents et par conséquent, davantage de sécurité. Et, pour Athéna, ma fidèle amie à quatre pattes, espérons un air plus pur lors de nos promenades dans la campagne Rhône-Alpine !

Est-ce une révolution ou juste un joli gadget ?

Oui, cette autoroute « qui recharge » est très probablement une révolution, mais pas une panacée immédiate. Le coût annoncé reste élevé, et le déploiement à grande échelle prendra du temps. Il faudra aussi que les véhicules soient équipés pour recevoir cette recharge sans contact. Les tests en condition réelle sont néanmoins prometteurs et donnent matière à réflexion. Pour en savoir plus, nous vous en parlions déjà dans cet article NeozOne sur les toits solaires d'autoroutes ou encore cet autre sur la canopée solaire à Marseille et sur les pannes de voitures électriques sur autoroute. L'autoroute qui recharge les véhicules électriques, portée par VINCI, incarne une avancée fascinante pour la mobilité. Mais restera-t-elle un jour accessible et rentable pour tous ?