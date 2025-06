Virgule CE, une mini caravane haut de gamme, vraiment pas comme les autres

L’été approche, et les vacances se profilent à l’horizon ! Envie de nouveautés, de changement ? S’évader, oui, tout le monde en rêve, et laisser les soucis du quotidien à la maison. Mais, quand même, pour ma part, ce serait sans renoncer au confort d’un vrai lit, à la lumière naturelle, et à une cuisine fonctionnelle. C’est exactement ce que propose la Virgule CE (ou Comma CE, son nom originel), une mini-caravane teardrop haut de gamme une nouvelle fois signée Otrcampertrailer. Elle affiche un style épuré à la scandinave, une isolation toutes saisons, et un toit panoramique pour dormir sous les étoiles — sans se faire piquer par les moustiques. Niveau tarif, il faut directement les contacter. Mais, quand on voit les finitions, on comprend vite qu’on parle ici d’un cocon nomade… pas d’un abri de chantier. Envie de liberté ? Embarquement immédiat à sa découverte !

Un design pensé pour les amoureux de la nature (et du matelas moelleux)

Avec sa forme compacte (4,16 m de long pour 700 kg à vide), la Virgule CE peut être tractée par une petite voiture ou même par certains véhicules électriques. Elle est parfaite pour ceux qui veulent partir à l’aventure sans le stress de la manœuvre ou de la consommation à 15 L/100. Mais, attention, compacité ne veut pas dire inconfort : à l’intérieur, on retrouve un vrai matelas queen-size à mémoire de forme, un petit couchage d’appoint en toile (pour enfant ou rangement), et une ambiance douce grâce à ses grandes fenêtres rondes et son toit vitré. Le tout baigné dans un esprit minimaliste, chaleureux et écolo. Des matériaux recyclés, une isolation optimisée, une structure sans châssis visible : on sent que le design a été pensé pour durer et pour séduire les amateurs de camping chic.

Une cuisine ouverte digne des grands espaces

À l’arrière de la caravane, on découvre une vraie cuisine extérieure : plan de travail, glacière, rangements, prises électriques… tout y est pour préparer ses pâtes pesto comme à la maison, avec en bonus la vue sur le spot que vous aurez choisi. Grâce à son accès pratique, on peut cuisiner sans avoir à déplacer les sacs ou déranger le coin nuit. Mention spéciale pour les deux prises doubles et les rangements astucieux, qui permettent de garder le café, les couverts et les épices bien en place, même sur route cabossée.

Ce qu’il faut retenir sur la Virgule CE

Caractéristique Détail Nombre de couchages 1 à 2 personnes + espace toile multifonction Dimensions L 4,16 m x l 2,12 m x h 1,80 m Poids à vide 700 kg Poids total autorisé (ATM) 1 000 kg Toit panoramique Oui, avec vue sur ciel étoilé Cuisine extérieure Rangements, glacière, prises 220 V Confort intérieur Matelas mémoire de forme, fenêtres rondes Utilisation idéale Courts séjours de 3 à 5 jours, toutes saisons

Une mini-caravane pour les minimalistes modernes

La Virgule CE coche toutes les cases du campeur nouvelle génération : légèreté, autonomie, design soigné, faible impact écologique. On n’est pas dans la roulotte bohème ni dans le camping-car XXL, mais bien dans une solution intermédiaire pour ceux qui aiment se poser n’importe où sans sacrifier le confort. Que vous soyez adepte des festivals nature, des week-ends improvisés ou des micro-aventures à deux, cette teardrop pourrait devenir votre nouveau QG mobile. Cerise sur le gâteau : avec ses grandes fenêtres et son toit vitré, vous pourrez vous endormir en regardant les étoiles, sans moustique ni mal de dos.

Pour en savoir plus, connaître le prix, et l’éventuelle disponibilité en France, rendez-vous sur le site officiel : otrcampertrailer.com. Et vous, seriez-vous tenté par un week-end à deux dans cette mini-caravane au toit panoramique plutôt que dans un hôtel impersonnel ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !