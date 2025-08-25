Voiture électrique, Mitsubishi dévoile une pompe à chaleur avec borne de recharge intégrée

Imaginez que vous pouvez à la fois chauffer ou rafraîchir votre habitation, tout en rechargeant votre véhicule électrique, en utilisant un seul et même équipement. C’est le projet du fabricant japonais d’équipements électroniques, Mitsubishi Electric, et du spécialiste irlandais du chauffage et de la climatisation, EVHACS. Les deux entreprises ont collaboré pour développer un système intégré, combinant une pompe à chaleur et une borne de recharge pour VE. Cette technologie révolutionnaire, destinée aux marchés résidentiel et commercial, serait le premier système intégré de ce type au monde. Elle serait capable de chauffer et de rafraîchir les espaces, ainsi que de recharger les véhicules électriques, à partir de sources renouvelables.

Pompe à chaleur et borne de recharge pour VE

Comme susmentionné, cette solution innovante associe les systèmes de PAC et de climatisation de pointe de Mitsubishi Electric à la technologie brevetée de recharge pour VE d’EVHACS. Ciaran Moody, directeur général de Mitsubishi Electric Ireland, indique qu’elle combine deux technologies essentielles au sein d’un système intelligent, sans compromettre les performances ni l’efficacité. « Une avancée majeure dans les technologies de construction durable », selon lui. Ce système unique et compact à double usage intègre un chargeur de véhicule électrique, équipé d’un câble de charge filaire directement relié à la pompe à chaleur. Celui-ci serait disponible en deux versions, notamment un système monophasé de 7,4 kW et triphasé de 22 kW. Les deux entreprises soulignent que l’intégration prend en charge la recharge en courant alternatif et est conçue pour fonctionner de manière transparente avec les systèmes de gestion de l’énergie domestique.

Installation rapide et coûts réduits

En combinant chauffage, climatisation et recharge intelligente pour VE, ce système intégré offrirait de nombreux avantages, surtout en termes d’installation. Mitsubishi Electric évoque une installation simplifiée, avec un seul raccordement électrique, mais aussi un gain d’espace grâce au format tout-en-un. D’après l’entreprise nippone, cette solution combinée réduit également les coûts d’installation et de maintenance à long terme. Par ailleurs, elle aurait la capacité d’équilibrer dynamiquement les charges électriques entre la PAC et la borne de recharge. Ciaran Moody explique que la capacité électrique disponible est répartie intelligemment, permettant d’éviter les surcharges, les mises à niveau coûteuses du réseau et de garantir des performances optimales, même en période de pointe. « Les utilisateurs finaux bénéficient d’un coût total réduit, tout en profitant de deux systèmes énergétiques essentiels en un », souligne le directeur général.

Une solution bas-carbone, durable et accessible à tous

Mitsubishi Electric et EVHACS considèrent ce système comme une « solution performante et pérenne pour les bâtiments décarbonés de demain ». Selon eux, tout a été pensé pour permettre aux utilisateurs de réduire le gaspillage d’énergie et de gérer en toute aisance le chauffage, la climatisation et la recharge de leur VE. Notons que ce dispositif comprend des commandes intelligentes, ainsi que des fonctionnalités de planification et de connectivité. Ciaran Moody indique que ces dernières sont destinées à optimiser la consommation d’énergie en fonction des tarifs, de l’occupation ou de la demande.

« Cette solution reflète l'engagement de Mitsubishi Electric à accélérer la transition énergétique grâce à une innovation concrète et évolutive », déclare-t-il. Il ajoute qu'en s'associant à EVHACS, ils ont créé une solution alliant praticité et durabilité. « C'est une avancée majeure dans notre conception de la maison et du lieu de travail connectés », conclut le directeur général de Mitsubishi Electric Ireland. Plus d'informations sur les.mitsubishielectric.ie et evhacs.com.