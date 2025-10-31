Voltec Solar dévoile un panneau solaire qui résiste aux impacts de grêlons de 55 mm

L’entreprise alsacienne Voltec Solar a dévoilé un nouveau panneau photovoltaïque baptisé Tarka Diamant. Certifié RG5, ce module se démarque par son verre solaire bénéficiant d’une grande résistance aux chutes de grêle.

Des installateurs de panneaux solaire sur un toit.
Voltec annonce le Tarka Diamant, le premier panneau solaire résistant à la grêle certifié RG5. Crédit photo : Voltec Solar

Si, les panneaux photovoltaïques sont conçus pour résister à la grêle, des grêlons de plus de 1,25 cm de diamètre peuvent entraîner des dommages plus ou moins importants. Pourtant, en raison de l’augmentation de la température à la surface de notre Terre, les chutes de ces billes de glace de dimensions importantes pourraient se multiplier dans les années à venir. En effet, les résultats de certaines études scientifiques publiées sur Finres montrent qu’en Europe, le réchauffement climatique entraînerait une hausse de 40 à 80 % des risques de chutes de grêle violentes, d’ici à 2100. Pour que les ménages puissent éviter les dommages au niveau de leurs panneaux photovoltaïques et les pertes de performance, Voltec Solar a mis au point le Tarka Diamant. Ce module bénéficie d’une résistance particulièrement élevée aux impacts de grêlons les plus violents.

Un panneau photovoltaïque certifié RG5

Le Tarka Diamant de Voltec Solar est équipé d’un verre breveté, conçu à l’aide d’un procédé de trempe renforcée. Selon le fabricant de modules photovoltaïques, ses caractéristiques surpassent celles des verres respectant la norme EN 12150-1 et il est certifié RG5, soit le niveau de résistance à la grêle le plus élevé de l’indice AEAI-VKF. En d’autres termes, il peut résister à des impacts de grêlons de 55 mm, contre seulement 30 mm pour les panneaux solaires bénéficiant de la certification RG3. Pour information, des laboratoires européens indépendants ont testé ce module innovant de l’entreprise alsacienne pour évaluer sa résistance. Suite aux essais, ils ont confirmé que des impacts de grêlons de 5,5 cm n’entraînent aucun dommage visible au niveau du verre du dispositif et aucune perte de performance.

Le Tarka Diamant à gauche et une installation solaire à droite.
Le Tarka Diamant (à gauche) lors d’une phase de test de résistance sera éligible à la TVA à 5,5 %. Crédit photo : Voltec Solar

Une garantie contre les dommages relatifs aux chutes de grêle

Le Tarka Diamant est le premier panneau photovoltaïque certifié RG5, mais aussi le premier dispositif couvert par une garantie constructeur contre les dommages liés à la grêle. Cette dernière n’est pas uniquement avantageuse pour les ménages. Elle permet également aux assureurs de réduire les prises en charge des dégâts entraînés par les chutes de grêle sur les panneaux photovoltaïques. D’une part, la garantie couvre les dysfonctionnements causés par les impacts de grêlons et d’autre part, la grande résistance du module diminue significativement les risques de dommages. D’après Lucas Weiss, le directeur général de l’entreprise alsacienne, « les casses liées à la grêle étaient prises en charge par les assureurs. Tarka Diamant offre une performance telle que sa solidité peut être garantie par le fabricant. »

Une TVA réduite qui devrait augmenter la production de Voltec Solar

Une nouvelle TVA réduite à 5,5 % est applicable sur les panneaux solaires depuis le 1ᵉʳ octobre 2025. Cette mesure a pour objectif de compenser la baisse du tarif de revente de l’électricité produite par des modules photovoltaïques, mais surtout de privilégier les fabricants européens. Toutefois, il faut savoir que ce taux ne peut être appliqué que sur des produits respectant certaines conditions, comme celles liées au bilan carbone ou à la présence de métaux lourds. Concernant le Tarka Diamant, il est éligible à cette nouvelle TVA réduite. Ce qui devrait avoir des impacts positifs sur la demande et permettrait à Voltec Solar d’augmenter sa production.

Une installation photovoltaïque.
La grêle est l’une des premières sources de casse des panneaux solaires. Crédit photo : Voltec Solar

À noter que le module photovoltaïque de l’entreprise française est produit et assemblé à Dinsheim-sur-Bruche, en Alsace. Par ailleurs, son verre solaire ultra-résistant ne contient pas d’antimoine et d’arsenic. Plus d’informations sur ce produit : voltec-solar.com. Ces panneaux solaires résistant à la grêle pourraient-ils intégrer votre future installation photovoltaïque ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

