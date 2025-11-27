Vorwerk va intégrer l’intelligence artificielle, mais pas dans ses Thermomix

D’après le fabricant Vorwerk, depuis le lancement du Thermomix TM7 en février 2025, environ 860 000 exemplaires ont été commandés : un record historique annoncé le 21 novembre 2025. Un succès colossal qui aurait pu laisser penser que la prochaine grande étape serait l’intégration de l’intelligence artificielle dans la gamme Thermomix. D’ailleurs, nous en parlions déjà ici à travers certaines rumeurs insistantes. Pourtant, la stratégie du groupe allemand prend une direction assez différente : l’IA arrive bel et bien, mais plutôt dans ses processus internes et ses équipes de développement, que dans le TM7. L’usage de nouvelles technologies dans les produits grand public évolue sans cesse et pourrait chez Vorwerk faire quelques victimes collatérales ! Décryptage.

Pourquoi Vorwerk mise sur l’IA… mais pas dans les Thermomix ?

Depuis quelques jours, Vorwerk fait parler de lui pour une autre raison : un plan social annoncé à Wuppertal, son site historique, avec 160 suppressions de postes dans la recherche et le développement. Selon la chaîne publique allemande WDR, ce mouvement s’inscrit dans un repositionnement technologique majeur, où les compétences liées à l’IA deviennent prioritaires. Dans la communication officielle de Vorwerk, l’IA n’a pas vocation à remplacer les ingénieurs, mais à devenir un outil interne, ce qui, en clair, signifie deux choses. Tout d’abord : l’entreprise veut accélérer la conception de ses futurs produits. Dans un second temps : la course à l’optimisation impose de nouvelles compétences, parfois au détriment de postes historiques. Le Thermomix, malgré son immense succès, reste un appareil très contrôlé, très sécurisé, et encore loin de laisser l’IA décider à la place de l’utilisateur. En revanche, en interne, l’IA gagne du terrain, c’est un fait, et non une supposition.

L’IA pourrait-elle s’immiscer dans les futurs modèles de Thermomix ?

Loin des promesses de robot-cuiseur autonome, Vorwerk reste prudent. Une intégration d’IA dans un appareil de cuisine pose des questions de sécurité, de responsabilité et de maintenance. Et, sur ce point, de nombreux utilisateurs rappellent que le TM7, malgré son succès, présente encore quelques limites bien identifiées, nous vous en parlions d’ailleurs dans cet article sur les inconvénients du TM7. Le groupe semble donc préférer une IA en coulisses plutôt qu’un robot qui décide seul de vos recettes. Et finalement, c’est peut-être un choix rassurant pour beaucoup d’entre nous, un peu moins pour les salariés du groupe.

Ce qu’il faut retenir pour comprendre la stratégie de Vorwerk

L’IA arrive chez Vorwerk, mais d’abord comme outil interne.

Le TM7 reste un appareil contrôlé, sans autonomie « intelligente ».

Le plan social vise une réorganisation orientée vers les compétences IA .

. La sécurité alimentaire reste l’un des freins majeurs à l’IA dans les robots culinaires.

Les attentes des utilisateurs évoluent, mais la prudence reste de mise.

Le saviez-vous ? Le Thermomix TM7 est officiellement le produit le plus vendu de toute l’histoire de Vorwerk.

Une IA qui ne cuisine pas, mais qui prépare l’avenir de la marque

En réalité, cette stratégie dit quelque chose de plus profond : Vorwerk se prépare à une nouvelle ère industrielle, où l’IA servira à concevoir plus vite, mieux et plus durablement. Loin des fantasmes de robot autonome, il s’agit ici d’un repositionnement stratégique, certainement moins spectaculaire pour les utilisateurs, mais essentiel pour l’avenir de la marque.

Une approche qui pourrait, à terme, préparer un Thermomix plus efficace, plus durable, et pourquoi pas, un jour, plus intelligent. Et vous, pensez-vous que l'IA doit vraiment arriver dans nos cuisines ou que certains appareils doivent rester simples et contrôlables par l'utilisateur ?