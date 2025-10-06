Votre bébé refuse le biberon ? Cette drôle d’invention de Bottimals pourrait vous aider

La réalité de la vie de maman est souvent différente de nos attentes ! Mais c’est aussi un terrain fertile pour faire naître des vocations et de belles innovations autour de la maternité. Ces inventions naissent presque toujours d’une expérience personnelle. Julianne Gardner, en tant que maman, a elle-même connu le défi du refus de biberon par son bébé. Ni une ni deux, elle s’est inspiré pour donner naissance à la Bottle Lovey de Bottimals. Qu’est-ce que c’est ? C’est une invention en forme de chouchou, doté d’un coussinet imprégné de l’odeur de la maman et d’une peluche réconfortante pour le bébé. Le but ? Transformer la prise du biberon en un moment calme, même quand maman est absente. On vous en dit plus sur cette invention qui promet d’améliorer le quotidien des mamans et des bébés.

Le refus du biberon : un problème fréquent

Plusieurs raisons peuvent expliquer le refus du biberon par bébé, à différents stades de son développement. Pourtant, le biberon est souvent le moyen le plus efficace de nourrir l’enfant, surtout lorsque maman ne peut plus être présente en permanence (au moment de la reprise du travail, par exemple). Si la patience est souvent le conseil prôné par les services d’assistance à l’allaitement, avouons-le : on n’a pas toujours le temps d’attendre ! Or, une chose est certaine : les bébés voient un biberon comme un simple objet sans vie. Au sein, le bébé bénéficie d’un contact peau à peau, de la chaleur et surtout de l’odeur de maman. Alors, pour que le biberon devienne un objet adopté rapidement, pourquoi ne pas s’appuyer sur l’odeur familière qu’il aime tant ?

Comment fonctionne le Bottle Lovey ?

Julianne Gardner a inventé le Bottle-Lovey, un accessoire conçu par Bottimals pour faciliter la transition des nouveau-nés vers l’alimentation au biberon. Cet accessoire fonctionne grâce à un coussinet parfumé insérable pour réconforter bébé et l’aider à boire plus facilement. Comment ça marche ? La mère porte la compresse près de sa poitrine pour y absorber l’odeur de ses glandes mammaires. Ensuite, elle la place dans l’attache près du biberon. L’odeur maternelle est ainsi proche du bébé, ce qui contribue à l’apaiser pendant qu’il boit. L’attache extensible, en forme de chouchou, comporte un lapin en peluche mignon qui fait office de jouet. Bébé a ainsi l’impression de ressentir la présence de maman, qui, de son côté, peut vaquer à ses obligations sereinement.

Une invention soutenue par la science

Le Bottle Lovey de Bottimals n’est pas un simple accessoire fantaisiste. C’est le fruit d’une véritable étude scientifique. Diplômée en biologie, Gardner a travaillé comme chercheuse pendant plus de dix ans. Ayant elle-même été confrontée au refus du biberon en tant que jeune maman, elle a fondé Bottimals pour appliquer ses recherches à ce problème répandu.

Biologiquement, l’odeur maternelle a un tel pouvoir qu’elle procure un sentiment de sécurité au nourrisson. C’est d’ailleurs ce qui permet au bébé de reconnaître sa maman au milieu de tant d’autres. Bonne nouvelle : Bottimals est compatible avec presque toutes les marques de biberons pour environ 24 €. Un accessoire comme celui-ci, vous conviendrait-il, chères mamans ?