Vous pouvez construire une maison avec des briques de bois qui s’emboîtent comme des LEGO

La maison passive, nous en rêvons tous ! Imaginez une maison dans laquelle vous ne paieriez quasiment plus d’électricité, ni de gaz pour le chauffage ! La panacée, non ? En effet, selon les mesures publiées sur Passipedia, dans certains logements passifs, la consommation réelle de chauffage se situe de 12,8 à 14,9 kWh/m²/an, un niveau bien inférieur à celui des constructions classiques. C’est précisément dans cette logique de performance que s’inscrit Brikawood, un concept d’habitat en briques de bois à emboîter. Leurs kits de construction varient généralement de 1 400 à 2 200 €/m², selon les configurations, et restent entièrement personnalisables sur devis. Et, autant vous dire qu’à Réau, dans ma vieille maison en pierre où l’isolation est à revoir, un système qui s’emboîte comme un LEGO géant… forcément, ça m’intrigue. Présentation.

Un système aussi ingénieux qu’écologique

Les briques Brikawood sont conçues pour offrir un habitat modulable, démontable, performant et respectueux de l’environnement. Leur isolation repose sur la fibre de bois, un matériau dont la conductivité thermique varie de 0,036 à 0,046 W/m.K, proposant une excellente résistance thermique. La fibre de bois régule également naturellement l’humidité avec une capacité d’absorption pouvant atteindre 18 %, tout en garantissant zéro émission de COV et une acoustique de très haute qualité.

Le principe même du système constructif repose sur un assemblage sans colle ni clou, composé de quatre éléments en bois Douglas éco-certifié. Une fois les briques emboîtées, la structure respecte les exigences d’un habitat passif, ce que confirment les critères du Passive House Institute. Pour comprendre à quel point cette méthode revisite la construction, nous vous en parlions déjà dans cet article : une maison qui se monte comme des briques Lego en bois.

Les performances d’un habitat passif à portée de main

Avec Brikawood, la construction d’une maison passive devient plus accessible que jamais. Le concept répond aux critères du Passive House Institute :

≤ 15 kWh/m²/an pour le chauffage

≤ 60 kWh/m²/an de consommation énergétique totale

≤ 0,6 volume/h au test Blower-Door

U ≤ 0,15 W/m²K pour les parois

Triple vitrage Uw ≤ 0,80 W/m²K

À cela s’ajoute l’isolation en fibre de bois, les performances hygrométriques et l’excellente étanchéité du système, permettant un confort optimal en toute saison. Et, pour ceux qui rêvent d’autoconstruction, pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici : Brikawood, des briques Lego écologiques en bois.

Construire avec Brikawood : simple, rapide… et presque ludique

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, monter une structure Brikawood ne nécessite pas d’être un charpentier confirmé, en voici les raisons :

Système à briques emboîtables

Notice détaillée fournie

Possibilité d’accompagnement par des artisans monteurs

Assemblage sans colle ni clous

Démontable et modulable selon les besoins

Avec 80 % d’autoconstruction chez leurs clients, Brikawood prouve que bâtir un habitat passif peut devenir une expérience collaborative presque autant appréciée que le résultat final.

Un concept pensé pour un avenir plus responsable

Brikawood a été créé pour répondre aux défis environnementaux actuels : sobriété, impact carbone réduit, habitat durable et modulable. Leurs kits en bois Douglas permettent de monter des studios, extensions ou maisons complètes sans bureaucratie compliquée et en visant une très faible consommation énergétique. Les pieux se dévissent, l’eau circule sous la structure et tous les murs s’emboîtent : un véritable jeu de construction, mais version habitat passif. Alors, seriez-vous prêts à découvrir le concept Brikawood pour imaginer une maison durable qui s’emboîte comme un jeu malin ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !