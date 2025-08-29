« Vous pouvez voler, mais pas vous cacher ! » Bzigo traque les moustiques avec un laser

Fini les bourdonnements et les piqûres de moustiques avec cet appareil innovant signé Bzigo ! Ce dispositif cherche ces insectes nuisibles et les localise pour que vous puissiez les tuer avec une tapette électrique à manche télescopique…

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 29 août 2025
2 minutes de lecture
Un détecteur de moustique laser près du lit.
Bzigo vient de baisser le prix de son détecteur de moustiques laser. Crédit photo : Bzigo

Chaque été, la chasse aux moustiques est ouverte, car c’est durant cette période qu’ils sont les plus envahissants. Une situation parfois éprouvante, d’autant plus qu’ils sont de moins en moins sensibles aux insecticides. Heureusement, les fabricants rivalisent d’idées pour proposer des appareils innovants et efficaces pour éliminer ou, du moins, éloigner ces insectes nuisibles, à l’instar de la tapette électrique flexible Acto, du Photon Matrix, etc. L’an dernier, nous avons fait cet article sur un étonnant dispositif qui les repère avec un laser, le Bzigo Iris. Nous avions évoqué son prix (plus de 300 €), pour le moins exorbitant, pour un appareil qui indique seulement la présence de moustiques. Cela peut vous étonner, mais la start-up Bzigo a revu son prix à la baisse. Désormais, l’Iris coûte 171 €…

Quelles sont les particularités de cet appareil ?

La start-up indique que si l’Iris peut détecter les moustiques avec précision, c’est parce qu’il utilise une caméra grand angle, un capteur infrarouge haute résolution et des algorithmes d’IA avancés. Même en cas de faible luminosité, il peut les déceler facilement, y compris les plus petits. Il scrute en permanence la pièce, même dans l’obscurité totale, et serait capable de différencier les moustiques d’autres insectes volants, comme les papillons de nuit. Pour une efficacité optimale, il convient juste de le placer à un endroit offrant une vue panoramique sur la majeure partie de la pièce. Pour info, ce dispositif est parfaitement adapté à une pièce allant jusqu’à 40 mètres carrés. Au-delà, plusieurs appareils sont nécessaires.

Un petit boitier qui détecte les moustiques.
Le détecteur laser Bzigo cible les moustiques avec précision pour vous aider à les éliminer. Crédit photo : Bzigo

Un mode voyage hors ligne désormais disponible

Hormis la réduction du prix de cet appareil, Bzigo propose une option supplémentaire : un mode voyage hors ligne. Dans ce cas, les utilisateurs ne reçoivent pas de notifications, mais voient toujours les moustiques mis en évidence par laser. Ce qui est très intéressant, car on peut emporter l’Iris un peu partout, même dans des endroits sans Wi-Fi ni connexion Internet. De plus, il est facile et rapide à installer, selon la start-up israélienne. Dans les endroits connectés, pour recevoir des notifications, il suffit de se connecter au Wi-Fi via l’application Bzigo Iris, disponible sur iOS et Android. Ainsi, lorsque l’appareil détecte une activité, il envoie des alertes instantanées sur le téléphone de l’utilisateur pour que celui-ci puisse agir immédiatement et éliminer le moustique détecté.

Une tapette électrique toujours à la disposition des utilisateurs

Pour tuer les moustiques, l’Iris est fourni avec une tapette électrique à manche télescopique. Cette dernière est rechargeable par USB-C et est conçue pour résister aux chocs, selon toujours Bzigo. Une fois l’alerte de détection déclenchée, la chasse peut commencer ! Pour les angles de plafond, il suffit de déployer son manche télescopique. Oui, on aurait aimé que l’appareil tue les moustiques lui-même, mais c’est l’option choisie par la start-up. Aider les utilisateurs à détecter facilement les moustiques et leur fournir l’équipement nécessaire pour s’en débarrasser.

Un détecteur de moustique laser.
Le détecteur de moustiques cible les insectes avec son laser pour faciliter leur élimination. Crédit photo : Bzigo

Comme susmentionné, l’Iris utilise un faisceau laser, qui serait sûr et sans danger pour les yeux, pour localiser précisément l’insecte. Celui-ci éclaire le moustique sans le surprendre, et on peut donc voir exactement où il se cache. Si plusieurs moustiques sont détectés simultanément, l’Iris déplace son pointeur d’un endroit à l’autre. Plus d’informations sur bzigo.com. Que pensez-vous de ce détecteur de moustiques laser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
bzigo.com
Tags
Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 29 août 2025
2 minutes de lecture

Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
Publier un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page