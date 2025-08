Wallis&Energy, une véranda bardée de panneaux solaires qui produit de l’électricité

Lorsque j’observe ma véranda, je me dis qu’elle est bien passive et, qu’avec le soleil qui lui tape dessus à longueur de journée, elle pourrait faire diminuer ma facture d’électricité ! Comment serait-ce possible ? Eh bien, grâce à un système de toiture de véranda photovoltaïque baptisé Wallis&Energy et imaginé par l’entreprise Profils Systèmes, c’est désormais possible ! Proposée à partir de 4 000 € (hors panneaux solaires et installation), cette solution « made in France » allie confort, esthétisme et production d’énergie. La toiture est conçue pour intégrer des panneaux photovoltaïques, permettant de consommer, stocker ou revendre l’électricité produite. Mais, ce n’est pas tout : le modèle Wallis&Energy revient en force, poussé par l’engouement actuel pour l’autoconsommation solaire. Découverte.

Une véranda solaire et esthétique

La toiture Wallis&Energy s’intègre parfaitement dans les projets neufs ou de rénovation. Elle ne se limite pas à être un simple « toit de verre » : elle se transforme en mini-centrale photovoltaïque. Grâce à ses chevrons brevetés, elle assure une étanchéité optimale, même avec une pente de seulement 5 %. Le rendu visuel reste aussi élégant que les modules soient opaques ou semi-transparents. En plus d’apporter de la lumière naturelle, cette toiture renforce l’isolation thermique de la pièce. Résultat : en hiver, vous conservez la chaleur ; en été, vous profitez d’un espace protégé sans avoir l’impression de cuire comme dans une serre. Et, comme on vous en parlait dans cet article sur les innovations solaires, la Wallis&Energy a reçu en 2010, un Trophée de Bronze de l’innovation au salon Energaïa.

Des caractéristiques techniques au service de l’énergie

Le gros atout de la Wallis&Energy, c’est sa compatibilité avec tous types de modules photovoltaïques, jusqu’à 500 Wc. Les panneaux mesurent de 700 à 1210 mm de largeur et de 1000 à 1800 mm de longueur. Côté matériaux, Profils Systèmes a pensé à tout :

Chevrons en aluminium à rupture de pont thermique pour éviter les pertes d’énergie.

Isolation phonique et thermique renforcée.

Étanchéité garantie grâce aux joints EPDM.

Possibilité d’intégrer des spots, des volets roulants ou même des stores.

Bref, tout a été conçu pour que la véranda ne soit pas juste un espace de vie supplémentaire, mais une source de revenus énergétiques.

Les points forts de la Wallis&Energy

Pour résumer, voici les principaux avantages de cette toiture photovoltaïque :

Production d’électricité : autoconsommation ou revente à un fournisseur.

Esthétique sur mesure : choix de couleurs, finitions et panneaux semi-transparents possibles.

Isolation optimisée : limite les déperditions de chaleur.

Rentabilité à long terme : la vente d’électricité peut amortir le coût de la véranda.

Un investissement durable et malin

La hausse des prix de l'énergie rend ce type de solution particulièrement séduisante. Si vous pensiez qu'une véranda ne servait qu'à stocker vos plantes d'hiver ou à prendre le thé, détrompez-vous. La Wallis&Energy vous transforme en producteur-consommateur (un « prosumer » comme disent les spécialistes). Et, honnêtement, qui n'a jamais rêvé de faire payer sa véranda par… le soleil ? Vous souhaitez en savoir davantage ou connaître les tarifs de cette innovation ? Rendez-vous sur le site officiel : profils-systemes.com.