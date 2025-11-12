Water ECOsystem : deux ingénieurs français produisent de l’eau à partir de l’air

Une plante arrosée uniquement avec l’humidité de l’air, sans réseau, sans arrosage et sans électricité : et si cette invention française devenait la solution anti-sécheresse que tout le monde attend ?

Le projet pilote sur le toit d'une zone commerciale de Perpignan.
Un projet pilote qui produit environ 1 litre d'eau par m² et par jour. Crédit photo : Water ECOsystem

En 2025, 74 départements ont connu des restrictions d’eau inédites selon eaudefrance. Ce n’est pas un scoop : les sécheresses se multiplient en France, comme le rappelle le ministère de l’Écologie. Ainsi, chaque goutte d’eau devient précieuse. Cette année, j’ai installé des récupérateurs d’eau de pluie, pour faire le plein pour arroser mon jardin, mais ce n’est bien entendu, pas suffisant ! Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, j’ai découvert une invention française qui pourrait devenir un standard mondial : le Water ECOsystem. Ce dernier fonctionne à partir d’un concept simple et révolutionnaire : produire de l’eau à partir de l’air grâce à l’énergie solaire. Pas d’électricité, pas de pompe, pas de réseau. Juste du soleil, de l’humidité… et le génie de deux ingénieurs basés à Perpignan. Moi qui passe mes étés à tenter de conserver mes zones non tondues humides pour les pollinisateurs, j’imagine très bien un tel système dans mon jardin. Et, à Perpignan, il fonctionne déjà, sous forme de démonstrateur grandeur nature. Découverte.

Une technologie solaire qui transforme l’air en eau

Le démonstrateur installé sur la toiture du centre commercial Aushopping Porte d’Espagne, à Perpignan, capte l’humidité de l’air la nuit, la stocke, puis la condense sous l’effet du soleil le jour. Résultat : jusqu’à un litre d’eau par jour et par mètre carré, dans des conditions standards de 30 °C et 60 % d’humidité relative. Cette invention s’inscrit dans la même lignée que d’autres générateurs atmosphériques déjà testés dans le monde. Nous vous en parlions dans cet article à propos d’un modèle capable de produire 20 litres par jour. Mais, ici, l’objectif n’est pas de remplir des bouteilles : il s’agit d’irriguer directement la végétation urbaine, sans aucune ressource extérieure. Une petite révolution dans la manière d’entretenir les espaces verts.

Une plante irriguée par le système Water ECO system.
Cette plante est uniquement irriguée avec le projet pilote de Water ECOsystem. Crédit photo : Water ECOsystem

Une installation suivie scientifiquement et pensée pour les villes

Sous une pergola posée par Aushopping, une plante grimpante est arrosée uniquement grâce à l’eau atmosphérique produite depuis la toiture. La jardinière a été conçue par Jardin de Provence, et sa surveillance hygrométrique est assurée par GCEI France grâce à un système IoT connecté. Les données du sol sont mesurées en continu, transmises à une plateforme et permettent de déclencher des alertes en cas de stress hydrique. Une manière moderne et durable de prouver que ce type de technologie peut fonctionner dans des zones urbaines sans réseau d’eau. La logique rejoint d’autres innovations atmosphériques que nous présentions, comme le générateur Hydropack, par exemple.

Principe de fonctionnement du générateur d'eau atmosphérique.
Un générateur d’eau atmosphérique fonctionnant à l’énergie solaire pour alimenter des plantes. Crédit photo : Water ECOsystem

Comparatif express

Critère Water ECOsystem Générateurs d’eau classiques
Énergie 100 % solaire Électricité nécessaire
Usage Irrigation autonome Eau potable ou technique
Production 1 L/m²/jour 20 à 500 L/jour
Installation Toiture ou pergola Sol ou local technique
Objectif Autonomie végétale Production volumique

Une réponse française aux sécheresses de demain

Sur place, France 3 Occitanie a consacré un reportage complet à cette expérimentation et prouve qu’avec Water ECOsystem, il est enfin possible de verdir les villes sans dépendre de l’arrosage classique, et sans gaspiller une goutte issue du réseau. Dans un contexte dans lequel l’eau devient une ressource rare et précieuse, l’Office français de la biodiversité rappelle l’urgence de repenser nos usages de l’eau. Cette invention pourrait faire partie des solutions capables d’atténuer les effets des sécheresses qui ne cessent de s’amplifier. Vous souhaitez en savoir davantage sur cette invention, rendez-vous sur le site officiel Water ECOsystem. Alors, pensez-vous qu’un jour, nos villes seront irriguées uniquement grâce à l’air que nous respirons ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

