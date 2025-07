Water from air, l’invention d’une bouteille portable qui génère de l’eau à partir de l’air

Accéder à l’eau potable ! Pour nous, c’est simple, il suffit de tourner un robinet ! Mais, pour 700 millions de personnes, selon l’Observatoire des Inégalités, c’est un défi quotidien. Deux jeunes designers, Louisa Graupe et Julika Schwarz, se sont penchées sur cette question essentielle, et proposent une solution ingénieuse et sans électricité : un distributeur d’eau potable portable qui extrait l’eau directement de l’air ! Présenté comme un concept, ce dispositif 3D imprimable, fonctionnant sans batterie, pourrait produire jusqu’à 6 litres d’eau par jour. Une invention low-tech, mais sans impact environnemental, basée sur un matériau encore méconnu du grand public : le MOF (Metal-Organic Framework). Alors, ce petit bidon magique est-il la solution à venir ? Plongée au cœur de cette invention qui me semble très prometteuse. C’est parti.

Quand la science se glisse dans un bidon coloré

Visuellement, ce distributeur d’eau n’a rien d’un gadget futuriste : une poignée jaune, un corps conique, un robinet bleu… Il pourrait presque passer pour un accessoire de camping. Mais, à l’intérieur, c’est une autre histoire. Le système repose sur un matériau absorbant révolutionnaire appelé SHCP-10, un type de MOF, capable de capturer l’humidité de l’air, même lorsqu’il fait sec comme dans un grenier en plein été. Il suffit d’ouvrir le couvercle pour que le MOF fasse son boulot, d’attendre une heure, puis de refermer. La condensation fait le reste. Pas besoin de prise, de batterie ou de panneau solaire. Juste un peu de patience, une soupape et un récipient pour recueillir l’eau. Ce que l’on obtient ? De l’eau distillée, pure, prête à être bue, sans filtres ni additifs.

Une autonomie totale et un vrai potentiel humanitaire

Là où ce projet change la donne, c’est dans son objectif d’autonomie. Pas de réseau électrique à disposition ? Pas de souci. Vous êtes en randonnée, dans une zone sinistrée, ou simplement dans une région peu desservie ? Ce bidon peut vous suivre partout, et vous proposer chaque jour de quoi vous hydrater.

L’ambition est claire : fournir une solution abordable et reproductible aux populations qui manquent d’accès à l’eau. Autre gros atout : le concept est modulaire. Si une pièce casse, il est possible de la réimprimer en 3D. Un bon point pour l’environnement… et pour la logistique, surtout dans les zones reculées.

Une vision rafraîchissante qui devra néanmoins encore faire ses preuves

Évidemment, tout cela reste un concept, à l’heure actuelle. Le matériau clé, le SHCP-10, n’est pas encore commercialisé à grande échelle, et le coût ou la robustesse à long terme n’ont pas été testés dans des conditions réelles. Mais, l’approche, elle, est déjà porteuse d’avenir : sobriété, autonomie et design responsable. On est loin des générateurs d’eau à 5 000 € qui engloutissent plus de kilowatts qu’un sèche-linge. Ici, c’est la simplicité qui prime et c’est justement ce qui séduit. Derrière ce projet, on sent l’âme de sa créatrice : Julika Schwarz, jeune diplômée en design produit, adepte de l’éco-conception et formée à la pensée centrée sur l’humain.

Pour elle, le design est un levier de changement social. Et, si ce petit bidon jaune devenait l'emblème d'un futur plus juste et plus accessible ? Néanmoins, pour le rendre encore plus performant, je pense qu'il devrait intégrer un système qui permette de minéraliser l'eau récupérée, pour, en plus, apporter des éléments essentiels au corps humain. Plus d'informations : linkedin.com.